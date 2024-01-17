Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Автозавод в Петербурге подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака
Бывший завод Nissan в Петербурге – «Автозавод Санкт-Петербург», перезапущенный «АвтоВАЗом» в июне 2023 года, подал заявку на регистрацию новых товарных знаков.
Оба варианта выполнены в одном стиле в виде буквы X, размещенной в овале, передает ТАСС.
Под новой эмблемой будут выпускать электромобили, автомобили на водородом топливе, автомобильные запчасти и аксессуары, а также игрушечные модели.
Ранее в «АвтоВАЗе» назвали число переданных Госдуме автомобилей Lada Vesta.