Россотрудничество обратилось к генпрокурору Армении из-за осквернения памятника блокадникам

Tекст: Александра Юдина

Как отметили в пресс-службе Русского дома, подобные действия являются недопустимыми, они разжигают межнациональную рознь и призывают к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Фефилов отметил, что виновный должен понести наказание.

Также инцидент привлек внимание Следственного комитета России.

Так, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.

«Во взаимодействии с МИД необходимо установить все обстоятельства произошедшего», – заключили в ведомстве.

Ранее в армянской столице был осквернен монумент в память о детях блокадного Ленинграда, злоумышленник растоптал венки и снял свой поступок на камеру от первого лица.

В ноябре прошлого года в Финляндии вандалы осквернили могилу советских воинов.

