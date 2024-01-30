Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.0 комментариев
Россотрудничество обратилось к генпрокурору Армении из-за осквернения памятника
Россотрудничество обратилось к генпрокурору Армении из-за осквернения памятника блокадникам
Глава Русского дома (Россотрудничества) в Армении Вадим Фефилов направил письмо генпрокурору республики из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.
Как отметили в пресс-службе Русского дома, подобные действия являются недопустимыми, они разжигают межнациональную рознь и призывают к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Фефилов отметил, что виновный должен понести наказание.
Также инцидент привлек внимание Следственного комитета России.
Так, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.
«Во взаимодействии с МИД необходимо установить все обстоятельства произошедшего», – заключили в ведомстве.
Ранее в армянской столице был осквернен монумент в память о детях блокадного Ленинграда, злоумышленник растоптал венки и снял свой поступок на камеру от первого лица.
В ноябре прошлого года в Финляндии вандалы осквернили могилу советских воинов.