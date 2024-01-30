В Ереване вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

Tекст: Алексей Дегтярев

В ролике запечатлено, как человек подошел к памятнику с надписью «Детям блокадного Ленинграда» и сорвал несколько венков с него, уронив их в сугробы. Видео опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Армения – Новости».

По данным портала, инцидент произошел в Ереване.

Житель города на записи выразил недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей предоставить ссылки на свидетельства об этнических чистках в Карабахе, передает РИА «Новости».

Захарова указывала на отсутствие подобных документов, подтверждающих, что российские миротворцы якобы наблюдали этнические чистки армян в этом регионе. Она отметила, что российская сторона говорила о важности создания условий по возвращению армян в Карабах.

Устроивший акт вандализма в Ереване заявил, что не существует «никаких документаций о блокаде Ленинграда».



В ноябре прошлого года в Финляндии вандалы осквернили могилу советских воинов.