Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.14 комментариев
В Ереване вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда
В армянской столице осквернен монумент в память о детях блокадного Ленинграда, злоумышленник растоптал венки и снял свой поступок на камеру от первого лица.
В ролике запечатлено, как человек подошел к памятнику с надписью «Детям блокадного Ленинграда» и сорвал несколько венков с него, уронив их в сугробы. Видео опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Армения – Новости».
По данным портала, инцидент произошел в Ереване.
Житель города на записи выразил недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей предоставить ссылки на свидетельства об этнических чистках в Карабахе, передает РИА «Новости».
Захарова указывала на отсутствие подобных документов, подтверждающих, что российские миротворцы якобы наблюдали этнические чистки армян в этом регионе. Она отметила, что российская сторона говорила о важности создания условий по возвращению армян в Карабах.
Устроивший акт вандализма в Ереване заявил, что не существует «никаких документаций о блокаде Ленинграда».
В ноябре прошлого года в Финляндии вандалы осквернили могилу советских воинов.