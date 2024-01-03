Представители ЕС и Британия выступили против переселения жителей сектора Газа за пределы анклава

Tекст: Денис Тельманов

«Я решительно осуждаю подстрекательские и безответственные заявления израильских министров Бен-Гвира и Смотрича, клевещущих на палестинских жителей Газы и призывающих разработать план их переселения», – приводит ТАСС словам Борреля.

В то же время МИД Соединенного Королевства выпустил заявление, в котором сказано, что Великобритания отвергает звучащие из Израиля предложения о насильственном переселении палестинцев из сектора Газа.

«Великобритания решительно отвергает любое предложение о переселении палестинцев из Газы. Мы разделяем озабоченность наших союзников и партнеров о том, что жители Газы не должны подвергаться насильственному перемещению или релокации из Газы», – цитирует ТАСС заявление британского МИДа.

В документе подчеркивается, что Газа – это «оккупированная палестинская территория», которая непременно будет «частью будущего палестинского государства».

Агентство напоминает, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что выезд жителей сектора Газа в другие страны стал бы «гуманитарным решением» конфликта. С похожим заявлением выступил и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Ранее сообщалось, что Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы.