Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.6 комментариев
Стало известно о тайных переговорах Израиля о переселении в Конго жителей Газы
The Times of Israel: Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы
Коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху вела тайные переговоры с представителями Конго о приеме тысяч мигрантов из Газы в рамках «добровольного переселения», сообщил источник газеты The Times of Israel.
Источник сообщил, что Конго якобы готово принять тысячи мигрантов из Газы, но ведутся переговоры и с другими странами. По данным издания, Израиль работает над возможностью выезда палестинцев из Газы после завершения военной операции. Газета отмечает, что «добровольное переселение» жителей Газы стало «ключевым» направлением политики правительства Нетаньяху, передает ТАСС.
По данным The Times of Israel, Нетаньяху поддержал идею «добровольного переселения», осталось только найти страны, которые примут переселенцев из Газы.
Партнеры Нетаньяху по коалиции, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич назвали добровольное переселение палестинцев в другие страны чуть ли не единственным способом решения конфликта. Бен-Гвир также выступил за возвращение еврейских поселений в сектор Газа, выведенных из анклава Израилем в рамках программы так называемого одностороннего размежевания с палестинцами в 2005 году, добавляет газета.
Смотрич заявил, что «такая маленькая страна, как Израиль, не может позволить себе реальность, когда в четырех минутах от населенных пунктов находится рассадник ненависти и терроризма».
Ранее СМИ сообщали, что Израиль вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, на первом этапе речь идет о не менее 100 тыс. человек.