Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.0 комментариев
СМИ: Израиль намерен переселить палестинцев из Газы в Египет
Израиль вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, на первом этапе речь идет о не менее 100 тыс. человек, сообщил источник агентства ТАСС.
Он отметил, что по имеющейся информации, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава, передает ТАСС.
По его словам, на первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тыс. человек, а в будущем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы. При этом источник уточнил, что Израиль «очевидно не заинтересован» в их возвращении.
Кроме того, по данным источника, для обеспечения согласия Каира, который сейчас выступает категорически против переселения палестинцев в Египет, имеется в виду привлечь Вашингтон. Он уточнил, что после одобрения от Египта США могут взять на себя оплату лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи.
Ранее The New York Times со ссылкой на шесть иностранных дипломатов сообщила, что Израиль тайно пытался заручиться международной поддержкой по вопросу переселения палестинцев из сектора Газы в Египет на время ведения боевых действий.