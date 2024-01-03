Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.10 комментариев
Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова
Infobae: Аргентина заявила о готовности к переговорам с Британией по вопросу Фолклендских островов
Новое правительство Аргентины подтвердило претензии на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами и заявило о готовности к переговорам с Британией по этому вопросу, сообщает Infobae.
Буэнос-Айрес опубликовал заявление по случаю 191-й годовщины «узурпации островов Южной Атлантики Соединенным Королевством», в котором указал, что как независимое государство Аргентина имела право на суверенитет над ними, передает RT.
В заявлении указано, что правительство Аргентины готово возобновить двусторонние переговоры с Британией для решения вопроса о суверенитете над островами в соответствии с положениями резолюций Генассамблеи ООН, передает «Интерфакс».
В МИД Аргентины подчеркнули, что будут поддерживать зрелые отношения с Британией на основе «предметного и конструктивного диалога» с целью создания атмосферы доверия, способствующей возобновлению переговоров.
Война между Великобританией и Аргентиной за Мальвинские острова, которые в Великобритании называют Фолклендскими, а также за две британские заморские территории Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова началась 2 апреля 1982 года и закончилась 14 июня поражением Аргентины.
Глава Минобороны Британии ранее заявлял, что Лондон не намерен обсуждать вопрос принадлежности островов. Милей, в свою очередь, будучи тогда еще кандидатом в президенты, говорил, что Аргентине нужно думать, как вернуть территории.
Напомним, конфликт между Аргентиной и Британией из-за спорных островов на юге Атлантики перешел в новую фазу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем суть конфликта и какое значение он имеет для России.