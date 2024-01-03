Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.6 комментариев
ПВО за сутки сбила восемь ракет «Точка-У» и 34 снаряда РСЗО
Минобороны: ПВО за сутки сбила восемь ракет «Точка-У» и 34 снаряда РСЗО
Средствами ПВО за сутки было перехвачено восемь ракет «Точка-У», две С-200, а также 34 снаряда Himars, «Ольха» и Vampire, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Vampire».
Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотников в Запорожской области, в ЛНР и ДНР, а также возле Новой Каховки Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17040 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в среду утром российские средства ПВО уничтожили шесть ракет над Белгородской областью.