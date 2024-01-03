США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке

CNN: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Иванова

Три источника телеканала в Пентагоне и один неназванный осведомленный чиновник подтвердили CNN соответствующую информацию.

Авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от катарской столицы Доха, считается крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке, вместимость авиабазы – более 10 тыс. военнослужащих. На ней также размещены контингенты ВВС Катара и Великобритании.

CNN сообщает, что в ходе визита на эту базу месяц назад министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене.

Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.