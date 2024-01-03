Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.10 комментариев
США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке
CNN: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке
США тайно продлили соглашение с Катаром об эксплуатации крупнейшей военной авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет, сообщил телеканал CNN.
Три источника телеканала в Пентагоне и один неназванный осведомленный чиновник подтвердили CNN соответствующую информацию.
Авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от катарской столицы Доха, считается крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке, вместимость авиабазы – более 10 тыс. военнослужащих. На ней также размещены контингенты ВВС Катара и Великобритании.
CNN сообщает, что в ходе визита на эту базу месяц назад министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене.
Ранее «Исламское сопротивление Ирака» объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.