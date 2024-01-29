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Хирург объяснил, как пластическая операция носа повышает мужскую потенцию
Хирург Алексанян назвал самые популярные у российских мужчин пластические операции
Липосакцию сейчас очень часто делают, выравнивают тело, кубики на животе получают. Круговая подтяжка лица популярна, рассказал газете ВЗГЛЯД пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян, рассказывая, какие операции наиболее востребованы у российских мужчин.
«На первом месте по востребованности у мужчин пластика носа (ринопластика). Это дыхание, функционал, мужская половая функция. Вся наша жизнь и жизнедеятельность нашего организма связана с дыхательной функцией», – говорит Алексанян.
Врач рассказывает, что нередко у мужчин встречается искривление носовой перегородки, из-за чего человек может страдать апноэ – короткой остановкой дыхания во время сна. Исправлять подобные проблемы помогает ринопластика. Однако если апноэ у пациента вызвано опущением мягкого неба или лишним весом, то в таком случае операция не станет ключом к выздоровлению.
Дыхание, поясняет собеседник, напрямую связано с половой функцией. Если человек имеет такие проблемы, у него часто возникает кислородное голодание, в связи с чем ухудшается работа организма в целом.
«На втором месте по востребованности у мужчин блефаропластика – операция по изменению формы век, разреза глаз. Липосакцию сейчас очень часто делают, выравнивают тело, кубики на животе получают и т. д. Круговая подтяжка лица популярна как среди мужчин, так и среди женщин. Также возрастные подтяжки востребованы», – заключил Алексанян.
Ранее пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал операции, которые улучшают здоровье. Так он объяснил, что липосакция и абдоминопластика помогают решить проблемы локальных жировых отложений и диастаза, что вызывает различные проблемы со здоровьем, от сердечно-сосудистых заболеваний до нарушений функций ЖКТ.