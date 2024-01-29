Хирург объяснил, как пластическая операция носа повышает мужскую потенцию

Хирург Алексанян назвал самые популярные у российских мужчин пластические операции

Tекст: Татьяна Косолапова

«На первом месте по востребованности у мужчин пластика носа (ринопластика). Это дыхание, функционал, мужская половая функция. Вся наша жизнь и жизнедеятельность нашего организма связана с дыхательной функцией», – говорит Алексанян.



Врач рассказывает, что нередко у мужчин встречается искривление носовой перегородки, из-за чего человек может страдать апноэ – короткой остановкой дыхания во время сна. Исправлять подобные проблемы помогает ринопластика. Однако если апноэ у пациента вызвано опущением мягкого неба или лишним весом, то в таком случае операция не станет ключом к выздоровлению.

Дыхание, поясняет собеседник, напрямую связано с половой функцией. Если человек имеет такие проблемы, у него часто возникает кислородное голодание, в связи с чем ухудшается работа организма в целом.

«На втором месте по востребованности у мужчин блефаропластика – операция по изменению формы век, разреза глаз. Липосакцию сейчас очень часто делают, выравнивают тело, кубики на животе получают и т. д. Круговая подтяжка лица популярна как среди мужчин, так и среди женщин. Также возрастные подтяжки востребованы», – заключил Алексанян.



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