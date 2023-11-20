Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.7 комментариев
Пластический хирург назвал улучшающие здоровье операции
Хирург Зленко назвал липосакцию способом борьбы с послеродовым диастазом
Липосакция и абдоминопластика помогают решить проблемы локальных жировых отложений и диастаза, что вызывает различные проблемы со здоровьем, от сердечно-сосудистых заболеваний до нарушений функций ЖКТ, сообщил пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.
Зленко рассказал «Газете.Ru», что хирургическое лечение помогает улучшить состояние при локальных жировых отложениях и послеродовом диастазе. Избыточный вес, по словам специалиста, является не только эстетической проблемой, но также и повышает риск многих заболеваний: сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезней опорно-двигательного аппарата. Кроме того, эта проблема затрудняет любую деятельность человека, бытовые дела даются с трудом, сказал хирург.
При этом он предупредил, что лечение ожирения требует комплексного системного подхода, включая питание и физические нагрузки.
Зленко рассказал, что сейчас особой популярностью пользуется ультразвуковая липосакция с помощью специального аппарата, который устраняет жир через микропроколы, сохраняя сосуды, нервы и мышцы неповрежденными. С помощью абдоминопластики можно скорректировать ситуацию с излишками кожи, сообщил он.
В России, согласно последним данным, ожирением страдают 11% жителей.