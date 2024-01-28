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    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    60 комментариев
    28 января 2024, 14:09 • Новости дня

    Пожар в здании Театра сатиры в центре Москвы ликвидировали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

    По сообщению пресс-службы, возгорание полностью ликвидировано, передает ТАСС.

    Сообщается также, что вечерние спектакли в Театре сатиры в Москве отменили для завершения работ МЧС после пожара.

    Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар, позже площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров. В оперативных службах сообщили, что нарушение техники безопасности во время выполнения ремонтных работ могло стать причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы.

    27 января 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-разведчик США назвал города, которые потеряет Украина после краха ВСУ

    Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев после разгрома ВСУ

    Экс-разведчик США назвал города, которые потеряет Украина после краха ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

    Если Украина и коллективный Запад продолжат отвергать переговоры, Россия выполнит все задачи спецоперации при помощи военной силы, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Он также выразил мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой, Харьковом, Днепропетровском и Николаевом.

    Риттер добавил, что сейчас украинская армия использует последние резервы, которые вскоре окончательно иссякнут.

    Ранее польский генерал заявил о критическом положении Украины из-за проблем на фронте.

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    27 января 2024, 19:44 • Новости дня
    Укрывателю Треповой потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

    Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора

    Tекст: Валерия Городецкая

    У осужденного за укрывательство совершившей теракт в кафе Петербурга Дарьи Треповой Дмитрия Касинцева произошла истерика после оглашения приговора, мужчине потребовалась психиатрическая помощь.

    Касинцев пришел в ужас от назначенного ему наказания, в конвойном помещении у него случилась истерика, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    В результате мужчине потребовалась психиатрическая помощь, после стабилизации состояния его доставили в СИЗО. За ним установлено повышенное наблюдение, добавил собеседник агентства.

    В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал в своем доме Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в петербургском кафе, к одному году и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сама Трепова получила 27 лет колонии.

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    27 января 2024, 16:08 • Новости дня
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    Захарова высмеяла мем с «Лавровым и печеньками» в Техасе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

    Авторы мема отредактировали фотографию торгующего выпечкой на фоне беспорядков в Техасе мужчины, заменив его лицо на лицо главы МИД России Сергея Лаврова.

    Захарова сделала репост публикации в свой Telegram-канал с ироничной подписью: «Лавров принес печенье для техасской революции»: Очевидный фейк – все видят, что это калачи!».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

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    27 января 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в ситуациях с группой «Би-2», музыканты которой были оштрафованы в Таиланде, и юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), которому запретили въезд в Индонезию, нет ничего удивительного.

    «Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», – сказала Захарова в комментарии изданию «Подъем», передает РИА «Новости».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. В Таиланде также решили отменить концерт Максима Галкина. Кроме того, юмористу запретили въезд в Индонезию.

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    27 января 2024, 20:38 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку отразил атаку элитных разведчиков ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Авдеевском направлении российский военнослужащий в одиночку отбил атаку элитных украинских разведчиков при помощи гранат.

    Пятеро элитных разведчиков Вооруженных сил Украины пришли, чтобы вернуть захваченный 9-й бригадой первого армейского корпуса России опорный пункт, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.

    По данным канала, российский боец сумел в одиночку защитить позицию от противников, забросав их гранатами.

    Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе.

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    27 января 2024, 19:10 • Новости дня
    Умерла актриса сериалов «След» и «Закрытая школа» Вера Молчанова
    Умерла актриса сериалов «След» и «Закрытая школа» Вера Молчанова
    @ napokrovke.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Вера Молчанова, снявшаяся в популярных российских сериалах «След» и «Закрытая школа», скончалась в возрасте 81 года.

    О смерти актрисы сообщил московский Театр на Покровке, в котором она играла с 1991 года, передает ТАСС.

    «Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», – сообщили в театре.

    Вера Молчанова снялась в таких популярных российских сериалах, как «Конец света» (2022), «Закрытая школа» (2011-2012), «След» (2007).

    Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.

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    27 января 2024, 14:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

    ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь  снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.

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    27 января 2024, 15:29 • Новости дня
    Песков объяснил призывы Запада готовиться к войне с Россией

    Песков: Запад пытается разговорами о войне с Россией отвлечь внимание граждан от внутренних проблем

    Песков объяснил призывы Запада готовиться к войне с Россией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что европейские страны разговорами о возможном военном столкновении с РФ пытаются отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

    Комментируя в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что вооруженный конфликт с Россией сейчас маловероятен, но к нему нужно быть готовым, Песков предложил обратить внимание на ситуацию в самой Германии, передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал на проходящие в стране протесты фермеров и предположил, что лучшим способом, чтобы отвлечь внимание от этой ситуации, будет «вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус оценил риск «нападения России» на НАТО.

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    28 января 2024, 10:42 • Новости дня
    Пентагон отменил учения с шестью странами

    WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса

    Пентагон отменил учения с шестью странами
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton, U.S. Army

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон отказался от совместных учений с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, сообщил Washington Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Издание направило запрос после изучения документа Пентагона, в котором он сообщил о намерении провести учения с Нигером, Суданом, Мали и несколькими другими «проблемными» африканскими странами, на что планировалось потратить «миллионы» долларов несмотря на то, что в них либо были свергнуты «демократические правительства». Законы США запрещют представлять таким государствам помощь в сфере безопасности, передает РБК со ссылкой на Washington Post.

    Как заявила пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс, иногда более эффективно поддерживать взаимодействие с партнерами, чтобы они оставались осведомленным об озабоченностях, этике и ценностях и США и соблюдал права человека. Она добавила, что без американского военного взаимодействия эти страны могут обратиться к противникам США, чтобы «заполнить пустоту».

    Как пишет издание, изменение планов может быть результатом критики Белого дома со стороны других демократов. Так, например, конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны Ллойда Остина гарантий, что войска из стран, в которых произошел военный переворот, не будут участвовать в учениях совместных с США.

    В предоставленных документах также упоминался Азербайджан, с военными из этой страны США должны были провести десять учений в этом году. Однако в ноябре представители Белого дома подчеркнули, что у Баку «нет шансов вести дела в обычном режиме» с Вашингтоном, пока не будет прогресса по мирному соглашению с Ереваном.

    Ранее назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну, но готов к его отражению.

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    27 января 2024, 15:07 • Новости дня
    В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 455 тыс. евро

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники аэропорта Мюнхена задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти 455 тыс. евро наличными, пишет газета Bild.

    Мужчина намеревался отправиться на Кипр. При досмотре он сообщил, что везет с собой только 300 евро, но при прохождении контроля ему передали чемодан, в котором оказались толстые пачки купюр номиналом 20 и 50 евро, передает ТАСС.

    Деньги конфискованы, ведется расследование.

    Ранее ФСБ задержала украинца в Ростовской области по подозрению в шпионаже.

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    27 января 2024, 21:51 • Новости дня
    Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти делают все, чтобы помешать охране границы страны, заявили в профсоюзе агентов и сотрудников пограничной службы США, комментируя конфликт между руководством Техаса и Белого дома на фоне ситуации с мигрантами.

    «Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», – сообщили РИА «Новости» в организации.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничный патруль получил поручение помогать нелегальным мигрантам в пересечении южной границы США.

    «Строительство стены – отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», – написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    По мнению предпринимателя, основная проблема заключается в том, что любой может попросить убежище в США, при этом ему не нужно доказывать необходимость в этом. «А это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку», – заключил он.

    Ранее губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.

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    27 января 2024, 19:58 • Новости дня
    На Украине испугались усиления российского ВПК

    Telegraph: На Украине обеспокоились ростом темпов производства оружия в России

    На Украине испугались усиления российского ВПК
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наращивание темпов производства вооружений в России вызвало беспокойство среди украинских генералов, пишет британская газета Telegraph.

    «Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин – и как опасаются западные и украинские генералы, – может переломить ход военных действий», – говорится в статье Telegraph, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи отмечают, что показатели коллективного Запада по производству вооружений едва могут сравниться с успехами военно-промышленного комплекса России, что, по оценкам экспертов, может дать Москве значительное превосходство в будущем для победы в украинском конфликте.

    В кулуарах признают серьезность проблемы, но Запад просто не успевает за такими темпами, резюмировал автор.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС России.

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    27 января 2024, 21:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, взрывы также прозвучали в Полтаве и в двух районах Полтавской области.

    «Харьков слышит взрывы», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кременчугском и Полтавском районах Полтавской области, а также в областном центре.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

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    27 января 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.

    «Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», – сказал президент на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев: в странах Прибалтики множество людей «объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле», а киевский режим прибегает к террору и варварским убийствам.

    «Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», – указал российский лидер.

    В завершение Путин отдал дань памяти жертвам нацизма. «Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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    28 января 2024, 11:15 • Новости дня
    Telegraph: У Британии не хватило мощи для удара по хуситам
    Telegraph: У Британии не хватило мощи для удара по хуситам
    @ royalnavy.mod.uk

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британским военным кораблям не хватило огневой мощи, чтобы наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене, сообщили СМИ.

    Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, на данный момент эсминцы военного флота Британии имеют только одно орудие, с помощью которого можно вести огонь по целям на суше. Это орудие в носовой части корабля. При этом флот США, к примеру, оснащен установками для запуска ракет «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а Британия может поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок, передает РБК.

    Контр-адмирал Крис Пэрри уточнил, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его словам, необходимо добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль, говорили: «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.

    Он подчеркнул, что в случае возможного противостояния это будет равносильно тому, что британцы выйдут против пистолета с ножом.

    Ранее сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов.

    В пятницу Британия решила провести ротацию боевых кораблей, которые находятся на дежурстве в Красном море в рамках операции по обеспечению безопасности на фоне атак хуситов на торговые суда.

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