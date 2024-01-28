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Пожар в здании Театра сатиры в центре Москвы ликвидировали
Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
По сообщению пресс-службы, возгорание полностью ликвидировано, передает ТАСС.
Сообщается также, что вечерние спектакли в Театре сатиры в Москве отменили для завершения работ МЧС после пожара.
Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар, позже площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров. В оперативных службах сообщили, что нарушение техники безопасности во время выполнения ремонтных работ могло стать причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы.