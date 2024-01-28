Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.8 комментариев
Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах
Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович представил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.
Отмечается, что Малинкович стал вторым кандидатом, который выполнил это условие. Представители партии принесли в ЦИК 19 больших картонных коробок с подписными листами, передает ТАСС.
В Telegram-канале партии «Коммунисты России» говорится, что «активисты компартии загружают в партийный автомобиль коробки с драгоценными подписями, собранными для регистрации сталинского кандидата в Президенты пролетарского депутата Сергея Малинковича».
Напомним, в понедельник подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина поступили в ЦИК.
В пятницу ЦИК РФ завершила процедуру проверки подписей избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента на выборах в 2024 году.