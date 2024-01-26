Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.19 комментариев
ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина
ЦИК завершил проверку подписей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила процедуру проверки подписей избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента на выборах в 2024 году, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.
Было проверено 60 тыс. выбранных случайным методом подписей из 315 тыс. сданных, сообщил Булаев, передает ТАСС. Выборка осуществлялась в соответствии с законодательством и нормативами ЦИК, подчеркнул он.
«Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина», – сказал Булаев.
Зампред ЦИК отметил, что собранные в поддержку Путина подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.
В понедельник подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК.