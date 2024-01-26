ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина

ЦИК завершил проверку подписей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах президента

Tекст: Валерия Городецкая

Было проверено 60 тыс. выбранных случайным методом подписей из 315 тыс. сданных, сообщил Булаев, передает ТАСС. Выборка осуществлялась в соответствии с законодательством и нормативами ЦИК, подчеркнул он.

«Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина», – сказал Булаев.

Зампред ЦИК отметил, что собранные в поддержку Путина подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

В понедельник подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК.