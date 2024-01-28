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УЕФА не против проведения товарищеского матча сборных России и Сербии
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин рассказал в интервью британскому изданию The Guardian, что не считает проблемой проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Товарищеская встреча между командами России и Сербии запланирована на март.
Как сказал Чеферин, запрет на проведение матча не в юрисдикции УЕФА. По его словам, сборная Сербии может сыграть против любого соперника и нет никакой юридической возможности помешать этому, передает ТАСС. Чеферин добавил, что не является проблемой то, что молодые люди хотят играть в футбол.
Ранее Чеферин в интервью The Telegraph заявил о желании смягчить отстранение юношеских российских команд от международных турниров.