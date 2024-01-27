Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.27 комментариев
Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину
Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»
Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин высказал по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.
«Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.
Отмечается, что президент снисходительно заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут», однако «настоящую элиту страны», необходимо формировать из тех, кто защищает Родину.
«А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.
Ранее Путин сообщил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.