Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

Tекст: Денис Тельманов

«Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

Отмечается, что президент снисходительно заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут», однако «настоящую элиту страны», необходимо формировать из тех, кто защищает Родину.

«А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

Ранее Путин сообщил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.