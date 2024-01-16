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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

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    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    3 комментария
    16 января 2024, 17:48

    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников специальной военной операции (СВО) важно привлекать к работе в муниципалитетах, у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», – приводит его слова ТАСС.

    В декабре 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

    15 января 2024, 14:19
    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук

    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук в российских школах

    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук
    @ Николай Хижняк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность снижением в стране числа учителей, преподающих естественные науки.

    «Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике», – сказал глава государства в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, передает ТАСС.

    В ходе встречи Кравцов доложил президенту о реализации программы капитального ремонта школьных зданий, сооружений. Путин отметил, что эта программа «касается очень многих людей» в России и «ее трудно переоценить», подчеркнув, что на нее «выделены достаточно приличные деньги».

    Кравцов также сообщил Путину о полной ликвидации третьей смены в российских школах благодаря строительству новых школ. Кроме того, вторая смена осталась только в 15% школ, добавил министр.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Представитель Кремля сообщил, что Путин заслушает доклад Кравцова по теме обеспечения школьников питанием, транспортом и другим вопросам.

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    15 января 2024, 18:48
    Путин увеличил штат Федеральной службы охраны

    Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО).

    Согласно документу, число сотрудников центрального аппарата ФСО в этом году увеличивается с 760 до 775 человек, со следующего года штат будет расширен до 785 человек, передает ТАСС.

    «Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации: с 1 января 2024 года – в количестве 775 единиц; с 1 января 2025 года – в количестве 785 единиц», – говорится в указе.

    В декабре Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек.

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    15 января 2024, 14:49
    Путин поручил принять меры для привлечения граждан к программе долгосрочных сбережений

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для привлечения граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами.

    Поручение дано по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», опубликовано на сайте Кремля.

    Отмечается, что необходимый объем вложений граждан должен составлять не менее 250 млрд в 2024 году и «не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 году». Доклад на тему исполнения поручения Путин ожидает до 1 мая этого года, затем – один раз в квартал.

    Ранее Путин заявил, что сбережение народа является приоритетом «на поколения вперед».

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    15 января 2024, 16:54
    Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в школах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российских школах будут решены проблемы с сокращением числа учителей по определенным предметам, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Глава государства в ходе беседы обратил внимание на проблему сокращения преподавателей естественных наук, передает ТАСС.

    Кравцов выразил уверенность, что трудности будут решены. «Тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах», – сказал министр Путину.

    На сегодняшний день, по данным ведомства, более 50 тыс. студентов работают в школах.

    Возросло число учителей русского языка, логопедов, дефектологов. Кравцов добавил, что педагогическое образование – второе по популярности. В педвузы Минпросвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом.

    В ходе встречи Кравцов сообщил также о реализации программы капитального ремонта школьных зданий.

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    15 января 2024, 20:20
    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии

    Политолог Данилин: Россияне гордятся участниками СВО и теми, кто налаживает жизнь в новых регионах

    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент лично вникает в положение дел в зоне проведения спецоперации. Он находится в тесном контакте как с ведомствами, так и с простыми бойцами, а поэтому прекрасно осведомлен не только о ходе СВО, но и обо всех насущных для участников спецоперации и их семей вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин обратился к участникам форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «В России внедрены меры поддержки семей погибших участников СВО, укрепляется вся система социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей. Для тех, кто вернулся с полей сражений, создаются все условия для самореализации в разных сферах – ветераны спецоперации могут найти работу по душе, попробовать себя в бизнесе или реализовать на госслужбе. Эта забота со стороны государства показывает, что президент и власти страны чувствуют личную ответственность за судьбы тех людей, которые встали на защиту страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Все в России понимают – никто не должен быть забыт, а все участники спецоперации и члены их семей всегда могут рассчитывать на адресную помощь от государства, волонтерских организаций. И создание фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой таких людей, – это очень важный фактор», – добавляет политолог.

    Мы гордимся своими героями, отметил Данилин. «Сейчас сложно представить повторение ситуации 1980-х годов, когда ветеранам Афганистана говорили, что их туда не посылали. У граждан России сейчас есть общая цель. И все мы испытываем гордость за тех, кто принимает участие в спецоперации или занимается налаживанием жизни в новых регионах», – указывает спикер.

    «В этом контексте немаловажно, что глава государства лично вникает во все детали происходящего в зоне СВО. Он постоянно держит руку на пульсе, получает постоянные отчеты о положении дел, в том числе от рядовых бойцов. Подобная взаимосвязь говорит о том, что у президента в армии высокий уровень поддержки и доверия», – заключил Данилин.

    Ранее российский президент Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он отметил важность того, что «ветеранское движение развивается», а также «объединяет мужественных, неравнодушных людей – настоящих патриотов во всех регионах России». Глава государства отметил, что ключевыми приоритетами является укрепление системы социальных гарантий для бойцов спецоперации и создание условий для того, чтобы герои смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах.

    «Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», – заявил глава государства.

    «Ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», – сказал Путин.

    Кроме того, президент особенно отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

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    15 января 2024, 00:41
    Путин: Сотрудники СК обеспечивают правопорядок в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с Днем образования СК РФ как самостоятельного органа, отметив, что качества сотрудников следствия помогают обеспечивать законность и правопорядок в Донбассе и Новороссии.

    «Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    СК, как подчеркнул российский лидер, является одним из ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сотрудники СК находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаивают интересы государства, а также защищают права и свободы граждан, отметил президент.

    Глава государства выразил уверенность, что сотрудники комитета продолжат беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, будут достойно исполнять свой долг. «Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего», – подытожил Путин.

    Следственный комитет России был основан 15 января 2011 года как самостоятельный орган.

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    15 января 2024, 16:30
    Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины и другие международные темы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и другие международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин и Моди обсуждали также актуальные вопросы развития российско-индийских отношений. Отмечается, что с удовлетворением отмечены достигнутые успехи в практическом взаимодействии в торгово-экономической области, научно-технической кооперации, энергетики, транспорта и логистики, а также сотрудничества на Дальнем Востоке РФ.

    Кроме того, Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.

    В Кремле уточнили, что в контексте стартовавшей 1 января председательской вахты РФ в БРИКС Путин и Моди подчеркнули готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня Объединения. Моди заявил, что Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства.

    В пресс-службе отметили, что стороны условились о продолжении личных контактов.

    Ранее Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил о росте российско-индийского товарооборота.

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    15 января 2024, 17:13
    Представители муниципалитетов со всей страны обменялись лайфхаками на выставке «Россия»

    В Москве на первый профессиональный форум собралось более 7 тыс. муниципальных служащих

    Представители муниципалитетов со всей страны обменялись лайфхаками на выставке «Россия»
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всероссийский муниципальный форум – это идеальный способ для обмена опытом и практиками, ведь главы муниципалитетов со всей страны впервые собрались в рамках одной площадки, заявил газете ВЗГЛЯД глава муниципалитета из Югры Алексей Петриченко. В понедельник на ВДНХ открылся Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России», он проводится по поручению президента России Владимира Путина.

    «Основной приоритет муниципалитета – это создание достойных условий для жизни людей. Это то, ради чего муниципалитет существует как часть вертикали власти в России. При этом муниципальная власть ближе всего к людям, мы работаем с нашими жителями напрямую и ежедневно. Кстати, мы стараемся не просто обеспечить людям тепло, воду, свет в доме, транспорт, связь, но и сделать так, чтобы люди чувствовали нашу заботу. Собственно, о важности этого постоянно говорит и Владимир Путин», – рассказал Алексей Петриченко, глава города Мегион, Югра.

    «Особенность нашего муниципалитета в том, что он основывался в непосредственной связке с Самотлорским месторождением нефти. Собственно, с нашей территории в стране началось промышленное освоение нефти. И люди, которые живут у нас, являются потомками геологов и нефтяников, которые приехали осваивать эту территорию. Отсюда началось освоение Западной Сибири. При СССР предприятия обеспечивали людей всеми удобствами, строили детсады, больницы. Мы держим планку этой заботы и сейчас. Человекоцентричность, когда глава предприятия отвечает за удобство жизни своих сотрудников, для нас остается приоритетом. Человеческий капитал – это то, ради чего мы работаем», – подчеркнул он.

    По его словам, какими бы ни были полномочия федеральных органов власти, «человек живет свою жизнь в муниципалитете». «И с любой своей проблемой он идет к местным властям. Поэтому мы не говорим человеку, к примеру, что окружной департамент здравоохранения находится в ведении субъекта РФ. Вместо этого мы сами идем в департамент и говорим, что у населения есть такой-то запрос. И мы решаем этим проблемы совместно», – пояснил Петриченко.

    «Поэтому нынешний форум – это идеальный способ для вертикального и горизонтального обмена опытом, практиками, ведь главы муниципалитетов со всей страны впервые собираются в рамках одной площадки. Это можно считать следующей ступенью развития местного самоуправления», – подчеркнул он.

    «Кроме того, мы привезли на форум опыт запуска Совета руководителей, куда входят главы крупных предприятий города. Эта практика вошла в топ-100 премии «Служение». У нас руководители крупных предприятий регулярно собираются под председательством главы города, обсуждают насущные вопросы, городские проблемы и принимают меры к решению этих проблем. Это касается всего: от вопросов общественного транспорта до точечных задач вроде покраски забора или уборки мусора», – детализировал спикер.

    По его словам, все это проводится очень быстро, без всяких бюрократических проволочек и бюджетных ограничений: «Думаю, эту практику полезно распространить на другие муниципалитеты нашей страны. Мы в свою очередь тоже сами черпаем из общения с коллегами и представителями федеральных ведомств лайфхаки. В этом и есть замечательная особенность этого форума».

    «Россия состоит из муниципалитетов, поэтому развитие человеческого потенциала территорий и любовь к малой родине – крайне важны, это базис для развития нашей страны. Удобство жизни населения на обслуживаемой территории для нас приоритет», – считает Магомед Билалов, глава сельсовета Каялинский Кулинского района Дагестана.

    «Если говорить о вызовах, то для российских муниципалитетов очень остро стоят кадровые вопросы. Это особенно характерно для горной местности, а также для районов нашего российского Севера. Социально-культурный вектор не может полностью обеспечивать привлечение или даже просто сохранение кадрового ресурса», – указал он. По его мнению, для решения данной проблемы должна быть разработана комплексная программа, включающая рост финансовой обеспеченности муниципалитетов, создание инфраструктуры.

    «Вот пример моего района: основная часть нашего населения занимается сельским хозяйством, животноводством, причем на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Но у молодых нет желания оставаться тут, они уезжают в мегаполисы нашей державы. Поэтому, помимо материального и инфраструктурного развития муниципалитетов, нужно проводить идеологическую работу на федеральном уровне, чтобы люди понимали важность их деятельности на местах и не стремились покинуть малую родину», – считает глава сельсовета.

    Он пояснил, что у людей не должно быть недооценки важности задач муниципалитетов: «В противном случае в наших муниципалитетах вместе с населением будут иссякать народные черты и особенности. Ведь муниципалитеты России – это хранители традиций каждого народа нашей страны».

    Но, по словам Билалова, есть исключение, которое можно приветствовать: когда человек, получивший управленческий опыт в родном муниципалитете, переходит на более высокий уровень. «Эту практику необходимо расширять. Муниципальное управление – это полноценный карьерный лифт. Успешная работа на этом уровне создает для политика и управленца идеальный бэкграунд для развития своих навыков уже на федеральном уровне», – пояснил он.

    «Возвращаясь к проблемам муниципалитетов, на мой взгляд, желательно было бы снизить фискальную и бюрократическую нагрузки. Потому что мы зачастую целые дни проводим за заполнением и сбором всяческих отчетных документов. А это время лучше было бы посвятить работе на местах с нашими жителями, решению их вопросов», – подчеркнул собеседник.

    «Также нынешний форум явно показывает, что к муниципалитетам прислушиваются органы федеральной власти. Напомню, что глава государства включил представителей органов местного самоуправления в Госсовет, чтобы им было лучше взаимодействовать с вышестоящими органами в формулировании и решении общегосударственных вопросов», – указал спикер.

    «Президент всегда подчеркивает важность работы муниципальных служащих. И сегодня это заметно способствует росту уважения к ним. Незаменимость и значимость муниципальных органов власти, без преувеличения, может оценить каждый житель нашей страны. Сотрудники более 18 тыс. муниципальных образований работают в сфере соцобеспечения, коммунального хозяйства, образования. Они ежедневно помогают своим землякам, делая их жизнь удобнее, комфортнее», – пояснила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем. – «Главная особенность этой деятельности в том, что чем лучше они работают – тем меньше о них вспоминают. А как только возникают проблемы – поток критики льется в первую очередь на муниципальных служащих. Поэтому очень важно, чтобы их заслуги видели и признавали. На это направлена премия «Служение», учрежденная по поручению Владимира Путина. Да и сам Форум «Малая Родина – сила России», безусловно, обратит внимание всей страны на профессионалов из органов МСУ».

    Напомним, в понедельник на Международной выставке-форуме «Россия» начал работу Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Более 7 тыс. муниципальных служащих из 89 регионов страны собралось на площадке, чтобы обсудить актуальные темы отрасли. Форум включает панельные дискуссии, круглые столы и стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций. Задачи форума: объединение муниципального сообщества и повышение престижа муниципальной службы.

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    15 января 2024, 14:37
    Путин поручил создать механизм для страхования инвестиций на ИИС нового типа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил создать механизм, который позволит страховать средства на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) нового типа.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил создать механизм правительству России совместно с Банком России до 1 марта. Механизм должен быть создан с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 млн 400 тыс. рублей на гражданина.

    Ранее Путин в ходе заседания Госсовета поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество.

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    16 января 2024, 11:07
    В России появилось звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

    Путин подписал указ об установлении звания «Заслуженный работник местного самоуправления России»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении в России почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

    На официальном сайте правовой информации указано, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли.

    Также важным пунктом для присвоения звания станет участие человека в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.

    Почетное звание будет присваивается при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград.

    Накануне в Москве на Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» на ВДНХ собралось рекордное число представителей муниципальных образований страны. 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества – от глав городов-миллионников до сельских территорий – обсудили тему служения людям на своих территориях.

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    15 января 2024, 12:48
    В Кремле допустили посещение Путиным Северной Кореи в обозримом будущем

    Представитель Кремля Песков заявил о посещении Путиным Северной Кореи в обозримом будущем

    Tекст: Александра Юдина

    Визит российского лидера Владимира Путина в Северную Корею может состояться в обозримом будущем, сроки дополнительно будут согласовываться по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, есть вероятность, что визит состоится в обозримом будущем, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что сроки визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам.

    Также Песков добавил, что не исключается встреча Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая в данный момент находится с визитом в Москве.

    Напомним, в сентябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом Россию. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

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    16 января 2024, 13:39
    Песков: Путин не планирует встречаться с главой правительства Нигера

    Представитель Кремля Песков: Путин не планирует встречаться с главой правительства Нигера

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у Путина не запланирована встреча, этот вопрос лучше уточнить в МИД, передает ТАСС.

    Напомним, в Москве есть стройная стратегическая концепция восстановления добрых отношений с теми африканскими государствами, с которыми уже есть такая историческая традиция.

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    16 января 2024, 17:34
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества».

    Премию в спецноминации, которой награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям, получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина, передает РИА «Новости».

    Сафина стала главой Мещегаровского сельсовета, заменив на этом посту своего мужа Рустама Сафина, который ушел в июле 2022 года защищать интересы России в зоне специальной военной операции, сообщается в справочных материалах организаторов к мероприятию.

    Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

    Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения в следующих номинациях: «Прямой разговор – доверие к власти», «Новые технологии – новые возможности», «Мой край – моя гордость», «Опыт наставника – успех молодых», «Малая родина – сила России», «Защита Отечества – общее дело», «Объединяя усилия – умножаем возможности», «Практики муниципалитета – решения для страны», «Инициатива каждого – общий успех».

    В воскресенье завершилось голосование за соискателей муниципальной премии «Служение».

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    16 января 2024, 15:27
    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по итогам поездки в ДФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в среду по видео-конференц-связи проведет совещание с правительством, основной темой которого станут вопросы, поднятые в ходе общения во время поездки в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин заслушает доклады министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, главы Минздрава Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее Путин счел заметными результаты программ развития Дальнего Востока.

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    16 января 2024, 17:27
    Путин: Местные власти в новых регионах – это стальные люди
    Путин: Местные власти в новых регионах – это стальные люди
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Представители местных властей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – это стальные люди, которых никто и ничто не может сломить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

    «Дорогие друзья, я очень рад приветствовать участников первого всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Название-то какое!» – обратился глава государства к участникам торжественного события. Он отметил, что на церемонии присутствуют представители муниципального сообщества из всех регионов страны. «Люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему, свое призвание находят в труде на благо сограждан», – подчеркнул Путин.

    «Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», – передает его слова ТАСС.

    Путин обратил внимание, что муниципальная власть – ближе всего к людям. «Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны», – подчеркнул он.

    «У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, – сказал глава государства, обращаясь к участникам церемонии. – Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, за всю страну».

    Путин напомнил, что и сам работал в городской администрации Санкт-Петербурга. «Не в компетенции города или другого населенного пункта, поселка тем более, решать те или иные задачи, но люди-то все равно приходят к вам», – обратил внимание президент РФ.

    Глава государства добавил, что муниципальным служащим нужно «найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека». А это требует отдельной способности – «это талант <…> общения с людьми», указал он.

    Путин добавил, что его поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества. «Если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано», – сказал глава государства.

    Также глава государства обратил внимание, что основные мероприятия форума прошли на площадке выставки «Россия», где масштабно, увлекательно представлены достижения РФ. «Думаю, вы почувствовали эти достижения. Результат нашей, прежде всего вашей, дорогие друзья, работы», – подытожил он.

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