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    МИД: Атакой на Ил-76 Киев надеется подогреть интерес к украинскому кризису
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 16:32 • Новости дня

    Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

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    26 января 2024, 09:28 • Новости дня
    Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

    Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

    Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.

    Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.

    «У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.

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    25 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Бабай» из Челябинска, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Южной группировки, рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.

    Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.

    Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.

    «Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».

    Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

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    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    26 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский назвал параноидальным выступление представителя Украины в ООН

    Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

    «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что Россия опубликовала списки украинских пленных, которых везли для обмена, эти фамилии были доведены до украинской стороны.

    Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия. При этом она назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Россия ранее призвала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

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    25 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил приговор убийце Татарского

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц считает, что приговоренная к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе и убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), заслуживает более строгого наказания.

    В своем Telegram-канале Коц напомнил, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение, но женщинам в России его не назначают, максимальное наказание для них – 35 лет колонии за особое преступление, которым, по мнению военкора, является совершенное Треповой.

    «Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек», – пишет Коц.

    Военкор рассказал, что Юрий Гусев ослеп после взрыва, он был на оглашении приговора. По его словам, чувствует он себя бодро, но потерял зрение и привыкает к новой жизни. Врачи пытаются вернуть зрение Гусеву, но шансов нет. Он рассказал, что от него зависят дети, мать и жена.

    По словам Коца, у другого пострадавшего Геннадия была трепанация черепа и разрыв барабанной перепонки, он до сих пор не восстановился, как и большинство раненых в том кафе. «Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство», – заявил Геннадий в суде.

    Коц подчеркивает, что у таких как Трепова, не должно быть возможности выйти по УДО.

    Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

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    26 января 2024, 14:16 • Новости дня
    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия

    Политолог Шеслер: Депутаты Рады лишились возможности легкого заработка

    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Раньше депутаты Верховной рады Украины могли зарабатывать деньги за принятие проолигархических законов. Сейчас таких возможностей нет, а голосовать приходится за непопулярные инициативы. Поэтому парламентарии хотят сдать мандаты и избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о желании ряда депутатов Рады сложить полномочия.

    «На Украине Раду всегда воспринимали как способ улучшения собственного благосостояния. Соответственно, в депутаты попадали люди, которые толком и не участвовали в политической и общественной жизни страны, но хотели заработать денег. Заинтересованные лица платили им за продвижение проолигархических законов», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В текущих условиях таких возможностей для заработка уже нет. В то же время сейчас приближается время для голосования по крайне непопулярным у населения страны инициативам, например, закону о мобилизации. Также МВФ требует от страны изменений в системе налогообложения, против которых выступает малый бизнес. Соответственно, парламентарии хотят уйти от ответственности и предпочитают сложить полномочия», – отмечает она.

    «Выход депутатов от «Слуги народа» из Рады может грозить усилением позиций партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Сейчас они в меньшинстве, но массовое сложение мандатов способно изменить ситуацию. Тогда в парламенте чаще будут упрекать Зеленского в его провалах. Кроме того, лидеры оппозиции не против занять место главы Украины, если Запад позволит», – отмечает она.

    «Арахамия обнародовал информацию о количестве желающих сложить с себя полномочия в качестве предупреждения. Сейчас он назвал лишь число, но в следующий раз скажет фамилии. Уверена, что эти парламентарии сразу же будут объявлены предателями и «агентами Путина», которые бросили свою страну в тяжелое время. Также на них могут переложить ответственность за провалы Зеленского», – резюмировала Шеслер.

    Ранее украинские СМИ сообщили о приближающемся парламентском кризисе на Украине. Причиной стало желание многих депутатов сложить мандаты. Так, 17 парламентариев только во фракции «Слуга народа» написали подобные заявления. Такие данные приводит глава партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

    Он отметил, что депутатов решили не отпускать, чтобы «сохранить легитимность парламента». Сейчас их в Раде 401 вместо 450. Как уточнил Арахамия, еще один законодатель будет «отпущен» по медицинским обстоятельствам. Кроме того, глава фракции «Слуга народа» отметил, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

    «В Раде пока остается 400 человек», – указал он, добавив, что принимать какие-либо решения в парламенте теперь будет сложнее, ведь для одобрения инициатив необходимо минимум 226 голосов. Арахамия утверждает, что сейчас в Верховной раде нет «единства», и ситуация хуже, чем была до начала конфликта.

    В то же время глава фракции «Слуга народа» предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. По его мнению, это «может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение». При этом подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной, считает Арахамия. «Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады) в учебке. Это будет парт-тайм», – пояснил он. Ранее украинские издания также сообщали, что депутатов Рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт.

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    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

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    26 января 2024, 12:25 • Новости дня
    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Актера сериала «Слово пацана» Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Никита Кологривый, сыгравший в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    На сайте указано, что Кологривого внесли базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России, передает ТАСС.

    Также актера, снимавшегося в сериале «Черная весна» на территории Крыма, обвинили в «сознательном нарушении границ Украины».

    На портале указаны персональные данные актера и его бывшей жены, актрисы Александрины Питиримовой.

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    26 января 2024, 12:05 • Новости дня
    Киев решил отменить платы внутренним переселенцам по требованию Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Украины с марта планируют отменить выплаты на проживание ряду категорий лиц, внутренне перемещенных, в связи с требованиями западных партнеров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

    По ее словам, в стране уменьшается доходная часть бюджета, что напрямую связано с решениями их партнеров, так как они постоянно требуют верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации, передает ТАСС со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

    «По международным стандартам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться», – отметила Верещук.

    Также украинский министр напомнила, что в прошлом году на выплаты внутренне перемещенным лицам из бюджета было направлено 73 млрд гривен (1,9 млрд долларов).

    В этом году власти собираются уменьшить эту сумму до 57 млрд гривен (1,5 млрд долларов).

    Уточняется, что на Украине находится около 4,9 млн человек, которые считаются внутренними переселенцами – 2,5 млн из них ежемесячно получают выплаты.

    Ранее сообщалось, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада.

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    25 января 2024, 20:12 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предварительные данные с осмотра места происшествия говорят о том, что военный грузовой российский самолет Ил-76 в Белгородской области подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщили в Следственном комитете России.

    Самолет атаковали с территории Украины, свидетельствуют первоначальные результаты следственных действий, возбуждено дело о теракте, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.

    В Кремле ранее заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76, и призвали к международному расследованию преступлений киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

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    26 января 2024, 15:14 • Новости дня
    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По сообщению издания, экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. Газета отмечает, что после начала СВО сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий и, по мнению издания, «поступили мудро, сделав это», поскольку с тех пор фасад и крыша здания были повреждены, пишет РБК.

    Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем. Как рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран, никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся. По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР во взаимодействии с УФСБ по ЮВО в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР обнаружили более ста православных икон, которые военнослужащие ВС Украины планировали вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.

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    25 января 2024, 18:56 • Новости дня
    В Минобороны ФРГ заявили о тупике на Украине

    Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о тупике на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обстановка на украинском фронте зашла в тупик, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Ситуация на фронте «увязла», «ни одна сторона не продвигается вперед», сказал Писториус в интервью газете Bild.

    Он отметил, что в дальнейшем будет осторожнее с прогнозами по этой ситуации, передает ТАСС.

    Ранее Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    25 января 2024, 19:04 • Новости дня
    На Украине заявили о планах построить четыре новых ядерных реактора
    На Украине заявили о планах построить четыре новых ядерных реактора
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

    Он рассказал, что Украине необходимы новые корпуса для ядерных реакторов, передает РИА «Новости».

    Два реактора создадут на основе оборудования российского производства, которое импортируют из Болгарии. Для двух других используют западные технологии от американской компании Westinghouse.

    Новые блоки построят на западе Украине, добавил Галущенко. Ранее в декабре 2023 года украинская компания Энергоатом и американская Westinghouse Electric Company подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока Хмельницкой АЭС.

    В Болгарии сейчас функционирует АЭС «Козлодуй», эта атомная электростанция была построена с российским участием. Сейчас на пятом энергоблоке АЭС «Козлодуй» используется российское ядерное топливо.

    Напомним, Украина из-за дефицита в энергосистеме ранее запросила аварийную помощь у трех стран ЕС – Польши, Румынии и Словакии.

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