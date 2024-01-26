Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров Москвы и Киева

Биограф Зеленского Шустер: Запад требовал от Киева уступок на переговорах с Москвой

Tекст: Ольга Никитина

В книге рассказывается о переговорах, которые стартовали на пятый день после начала СВО. Уточняется, что свои предложения Киев представил на встрече в Стамбуле 29 марта, пишет РБК.

По информации автора, украинская сторона якобы была готова отказаться от планов по вступлению в Североатлантический альянс и другие военные блоки в обмен на гарантии со стороны России и группы стран, в том числе США, Британии, Китая, Франции, Германии, Израиля и других государств. Впоследствии, согласно книге Шустера, потребовались бы изменения в Конституцию Украины, поскольку евроатлантический курс зафиксирован в основном законе этой страны.

В «вопросе по Крыму» киевский режим предлагал паузу на 15 лет. В этот срок украинская сторона, согласно книге Шустера, обещала взять обязательство не применять силу и приложить усилия для поиска мирного решения. Вопрос о статусе территорий на юго-востоке Украины оставался «на усмотрение лидеров враждующих сторон».

Российские переговорщики, по информации, изложенной в книге The Showman, говорили, что единственным выходом из тупика станет встреча двух лидеров в одной комнате. К этой перспективе российская сторона относилась серьезно, сказано в книге.

Сообщается, что в результате президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров, которые требовали от Киева согласия на дополнительные уступки. Указано, что Запад понимал необходимость мирных переговоров, он хотел держать Зеленского «в настроении вести переговоры».

Более того, как сообщил Шустеру советник Зеленского по иностранным делам Андрей Сибига, западные партнеры советовали президенту Украины принять российские условия.

Однако на переговорный процесс в Стамбуле повлияла провокация в Буче, после которой Зеленский свернул контакты с российской стороной по ряду направлений – приостановил обсуждения по правовому и дипломатическому каналам и полностью остановил контакты по военной линии. К сентябрю 2022 года единственным рабочим каналом остался только тот, по которому обсуждались вопросы обмена пленными.

Также в книге рассказывалось, что западные лидеры в день выступления на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании.

