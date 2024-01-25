МИД анонсировал возвращение в Россию выживших в авиакатастрофе в Афганистане

Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова

Захарова призвала журналистку Би-би-си «наслаждаться ответом» Лаврова

Tекст: Ольга Никитина

Журналистка Би-би-си задала Лаврову вопрос о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, причем во второй части вопроса, которую глава МИД России попросил повторить, поинтересовалась: «Не переживаете ли вы, что вам никто не поверит?» Фрагмент пресс-конференции опубликован «Пятым каналом».

Позицию западных политиков и СМИ министр назвал дискредитированной. Лавров в этой связи напомнил о ситуации с Бучей. Он отметил, что украинская сторона на протяжении уже двух лет не может предоставить имена и фамилии людей, чьи тела были продемонстрированы в сообщениях западных СМИ, в том числе в репортаже Би-би-си. Британскую телерадиокомпанию Лавров назвал автором той «сенсации».

Британская журналистка стала возражать и перебивать министра, на что Лавров сказал: «Я вас не перебивал».

Лавров подчеркнул, что Киев точно знал о том, кто находится на борту Ил-76, и тем не менее украинские боевики приняли решение сбить самолет. Он посоветовал британской журналистке задать этот вопрос украинской стороне. Глава МИД выразил сомнение в том, что украинцы признаются, «но то, что они знают, что там были военнослужащие, это точно».

«Верите ли в это вы, – сказал Лавров, обращаясь к журналистке, – при всем уважении к Би-би-си, я не сильно этим озабочен».

Автор вопроса вновь пыталась возразить, на что Мария Захарова сказала по-английски: «Извините, коллега из Би-би-си, сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь ответом».

Напомним, ранее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена всех членов экипажа потерпевшего крушения Ил-76, а перед этим главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.