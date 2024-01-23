СК назвал приоритетную версию крушения самолета в Афганистане

Эксперт объяснил отказ Польши от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском

Полонист Стремидловский назвал отказ Варшавы от иска по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны

Tекст: Анастасия Куликова

«Смоленская трагедия была и остается предметом острой внутриполитической борьбы в Польше. Конечно, звучали и обвинения в адрес России. Но сейчас «Гражданскую платформу» меньше всего волнует, есть ли в катастрофе Ту-154 якобы вина Москвы. Для них куда важнее нанести ответный политический удар партии «Право и справедливость» (ПиС)», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

По его мнению, объяснять причины отказа Варшавы от иска в ЕСПЧ отсутствием доказательств якобы вины Москвы в смоленской авиакатастрофе не совсем корректно. «Речь идет исключительно о польско-польской войне», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что иск появился в рамках деятельности ПиС, а конкретно – комиссии по расследованию катастрофы, возглавляемой Антони Мачеревичем.

«В 2016 году он заявлял, что подготовленный правительством Дональда Туска отчет об авиакатастрофе под Смоленском был сфальсифицирован. Выводы этого документа также не устраивали Ярослава Качиньского. На протяжении нескольких лет Качиньский пытался так или иначе привлечь к ответственности Туска и Радослава Сикорского, которых называл виновниками трагедии», – добавил полонист.

«Вновь вернувшаяся к власти по итогам выборов «Гражданская платформа» теперь начала очищать эту историю от конспирологии, которую развела ПиС. На мой взгляд, тему с авиакатастрофой под Смоленском постепенно будут закрывать», – прогнозирует Стремидловский. Он указал, что новый глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заявил о создании группы для оценки работы комиссии по крушению президентского Ту-154.

При этом политолог допускает, что тему со смоленской трагедией могут реанимировать. «Это может произойти, если в Польше пройдут досрочные выборы и каким-то чудом на них выиграет ПиС. Если к власти вернутся Ярослав Качиньский, Антони Мачеревич, то они вполне могут «выкопать стюардессу», – считает полонист. Но в конце 2027 года, когда назначены очередные выборы в Сейм и Сенат, эта тема вряд ли будет актуальной, поскольку, как считает Стремидловский, «даже в ПиС тема авиакатастрофы практически никого не будет волновать».

Ранее МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», – говорится в заявлении ведомства.

В октябре 2023 года Збигнев Рау подписал соглашение с юридической компанией Эммерсона о подготовке иска в ЕСПЧ. В иске планировали заявить об «ответственности Российской Федерации за нарушения прав человека, совершенные в связи с авиакатастрофой». Иск должен был включать утверждения о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на жизнь, и «нарушении прав семей жертв этого события».

Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В декабре 2022 года Сейм Польши признал Россию виновной в катастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что польские власти отказываются «смотреть правде в глаза» и признавать реалии трагедии.