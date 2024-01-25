Нефть подорожала после выхода статистики из США

Мировые цены на нефть пошли в рост после выхода статистики из США

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.11 росла на 0,31%, достигая 80,29 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43%, до 75,41 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне после выхода еженедельной статистики из США о запасах стоимость нефти росла в пределах 1%. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 19 января, сократились на 9,2 млн баррелей, причем снижение оказалось сильнее прогноза, который предсказывал уменьшение на 2,2 млн баррелей.

При этом добыча в стране за ту же неделю уменьшилась на 1 млн баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей.

«Снижение запасов вполне могло быть аномалией, учитывая непривычно холодную погоду в последнее время... Но предложение из стран, не входящих в ОПЕК, продолжает компенсировать опасения вокруг Ближнего Востока», – цитирует Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану.