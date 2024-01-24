МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников

Tекст: Валерия Городецкая

«Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Россия осуждает теракт, совершенный киевским режимом, и призвали к этому международные структуры, национальные правительства и мировую общественность. «Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», – заявили в министерстве.

«Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», – указали в МИД России.

Там заявили, что случившееся «в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», которая воспринимает людей как «расходный материал» и «убивает их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия». В МИД отметили, что атака на Ил-76 была преднамеренной, режим в Киеве вновь показал свою недоговороспособность и представляет угрозу всему миру.

Ранее в Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом.