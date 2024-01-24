Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
ФАС: Wildberries и Ozon захватили 80% рынка маркетплейсов
Глава ФАС Шаскольский: Wildberries и Ozon захватили 80% рынка маркетплейсов
Федеральная антимонопольная служба проанализировала состояние конкуренции на рынке маркетплейсов и установила, что Wildberries и Ozon занимают на нем доминирующее положение, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.
На встрече с представителями ассоциации «НП «ОКЮР», маркетплейсов и правообладателей Шаскольский сообщил, что в ведомство поступает много жалоб от потребителей и компаний малого и среднего предпринимательства на работу маркетплейсов, чаще всего – на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий и начисление штрафов, передает ТАСС.
В декабре ФАС завершила анализ состояния конкуренции на рынке маркетплейсов и установила, что на нем доминируют Wildberries и Ozon – они занимают около 80% рынка, рассказал глава службы. Он добавил, что ФАС ведет с компаниями работу, нацеленную на устранение нарушений.
Ранее в Минпромторге предложили отрегулировать деятельность маркетплейсов.