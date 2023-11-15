В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
В Минпромторге предложили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Электронная коммерция должна находиться под полным контролем, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в Новосибирске на форуме «Дни ретейла в Сибири».
По мнению Кузнецова, рынок маркетплейсов не в состоянии самостоятельно регулировать ситуацию, поэтому Минпромторг должен вмешаться.
«…Говорят, что нам не нужно вмешиваться, рынок все отрегулирует. Но рынок, к сожалению, сам это не может сделать, поэтому придется здесь взяться за дело нам», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
Кузнецов обратил внимание на то, что рынок маркетплейсов с оборотом в несколько триллионов рублей на текущий момент не имеет твердых правил работы, поэтому в электронной коммерции прежде всего страдают продавцы, вынужденные постоянно подстраиваться под новые условия договора.
«…Никакая федеральная сеть не будет менять условия договора раз в неделю или раз в две недели… У маркетплейсов такое происходит часто, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им новый закон пришел, по которому они работают. Нормальная это ситуация? Я считаю, ненормальная», – заключил представитель Минпромторга.
Напомним, в октябре стало известно, что один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» решил запустить собственный маркетплейс.