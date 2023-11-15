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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    Трампу разрешили участвовать в выборах президента США
    Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами
    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше
    Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде
    Палата представителей США приняла проект бюджета без помощи Украине
    СМИ: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    30 комментариев
    15 ноября 2023, 11:12

    В Минпромторге предложили отрегулировать деятельность маркетплейсов

    Электронная коммерция должна находиться под полным контролем, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в Новосибирске на форуме «Дни ретейла в Сибири».

    По мнению Кузнецова, рынок маркетплейсов не в состоянии самостоятельно регулировать ситуацию, поэтому Минпромторг должен вмешаться.

    «…Говорят, что нам не нужно вмешиваться, рынок все отрегулирует. Но рынок, к сожалению, сам это не может сделать, поэтому придется здесь взяться за дело нам», – передает РИА «Новости» слова чиновника.

    Кузнецов обратил внимание на то, что рынок маркетплейсов с оборотом в несколько триллионов рублей на текущий момент не имеет твердых правил работы, поэтому в электронной коммерции прежде всего страдают продавцы, вынужденные постоянно подстраиваться под новые условия договора.

    «…Никакая федеральная сеть не будет менять условия договора раз в неделю или раз в две недели… У маркетплейсов такое происходит часто, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им новый закон пришел, по которому они работают. Нормальная это ситуация? Я считаю, ненормальная», – заключил представитель Минпромторга.

    Напомним, в октябре стало известно, что один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» решил запустить собственный маркетплейс.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    15 ноября 2023, 07:55
    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн человек

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Ученый Принстонского университета Себастьян Филипп смоделировал последствия удара по американским шахтам с ядерным оружием и пришел к выводу, что в результате такой атаки может быть уничтожено 90% населения Соединенных Штатов.

    Филипп в статье для Scientific American пишет, что целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте привела бы к уничтожению всего живого в близлежащих районах, передает РИА «Новости».

    Для уничтожения шахтной пусковой установки, по словам ученого, потребовалась бы одна или две ядерные боеголовки, которые бы взорвались поблизости.

    При этом помимо ударных волн и «гигантского огненного шара», по оценке ученого, большую опасность представляет радиоактивная пыль. Направления ветра изменчивы, из-за чего все население сопредельных штатов, наиболее густонаселенных районов Канады и северных районов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков.

    Филипп считает, что в результате атаки погибли бы в общей сложности свыше 300 млн человек.

    Ранее российские войска провели тренировку ответного массированного ядерного удара на атаку противника.

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    14 ноября 2023, 12:01
    Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Путин в видеосообщении обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.

    «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – процитированы слова главы государства на сайте Кремля.

    По его словам, участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.

    Также президент добавил, что спорт в России – это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма». Путин подчеркнул, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это далеко не конец.

    «Предстоящий турнир вызовет oтклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многопoлярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – заключил Путин.

    Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.

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    14 ноября 2023, 16:36
    Глава Хабаровского края представил достижения региона на выставке «Россия»

    Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев представил достижения региона в сфере реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности, образования и туризма на Международной выставке-форуме «Россия».

    Темп роста и раскрытие потенциала Хабаровского края во многом связаны с реализацией федеральной программы по развитию всего Дальнего Востока. Важную роль играет личный контроль за выполнением программы со стороны резидента РФ Владимира Путина, который определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет России на XXI век, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы выпускаем самолеты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан. Приглашаем посетителей выставки к нам на заводы: мы всегда ждем сильных специалистов и готовы предложить достойные условия. А еще зовем тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелеты к нам стали доступнее, и это — повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах – Петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а еще Шантарские острова и наш край – родину гренландских китов», – рассказал Дегтярев.

    Он также напомнил, что лучшие истребители до сих пор собирают в Комсомольске-на-Амуре. Самолеты Sukhoi Superjet 100 уже полностью импортозамещены: скоро начнется серийный выпуск, а первый полет прошел в августе 2023 года. На презентации достижений края в День региона присутствовал и внук Юрия Гагарина, который руководит Международным аэропортом Хабаровска. На этом не заканчиваются успехи в авиационной отрасли: в старейшем городе края Охотске по решению Владимира Путина строят первую бетонную взлетно-посадочную полосу.

    Хабаровский край – третий по площади в России, его развитие носит комплексный характер. При этом ключевое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, газификации и переселению людей из аварийного жилья. Поручением Президента обозначено строительство в 2025-2026 годах автомобильного пропускного пункта Большой Уссурийский через государственную границу РФ. Проект направлен на увеличение товарооборота и турпотока между Россией и Китаем.

    Важным проектом является и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома Комсомольска-на-Амуре (Хурба). Рассматривается возможность запуска нового скоростного железнодорожного маршрута Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. А также строительства газораспределительной станции № 3 в Комсомольске-на-Амуре для ускорения темпов газификации, что позволит повысить качество жизни в регионе.

    Дегтярев порекомендовал посетителям Выставки заняться маятниковым туризмом в Хабаровском крае, то есть перемещаться разными способами между локациями: искупаться в Охотском море, прокатиться на горнолыжных курортах края, добраться до горного озера Амут. Кроме того, у региона есть совместный проект промышленного туризма с Агенством стратегических инициатив по продвижению новых инициатив (АСИ).

    В рамках Дней Дальневосточных регионов на ВДНХ состоится выступление хабаровской арт-группы «Диапазон»: посетители услышат авторские произведения о Хабаровском крае, патриотические произведения о Родине, инструментальные композиции в исполнении аккомпаниатора-инструменталиста. Вся концертная программа будет сопровождена тематическими видеороликами, рассказывающими об истории, природе, городах, коренных народах и современных жителях региона. Выставка-форум проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

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    14 ноября 2023, 13:18
    Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
    Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии рассчитывает на суд над президентом России Владимиром Путиным, а не над председателем КНР Си Цзиньпином, заявила во вторник администрация Саломе Зурабишвили в связи с дипломатическим скандалом между Тбилиси и Пекином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во вторник глава администрации президента Грузии Натиа Сулава приняла посла Китая Чжоу Цияня и заявила, что Саломе Зурабишвили в скандальном интервью французским журналистам имела в виду возможное предстание перед судом президента России, которая «оккупировала территории Грузии».

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «возмутительными» и «категорически неприемлемыми» высказывания президента Саломе Зурабишвили, которая допустила в будущем осуждение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня за «геноцид уйгуров».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому телевидению LCI, отвечая на вопрос о возможном предстании перед судом глав России и Китая, в частности, согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».

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    14 ноября 2023, 15:14
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выбрал ошибочную стратегию для украинского контрнаступления, из-за чего оно зашло в тупик, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире авторского шоу украинского журналиста и политолога Вадима Карасева.

    Депутат выразил мнение, что ВСУ действовали неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры. Результат действий ВСУ Шевченко назвал «тупиком Залужного», передает ТАСС.

    Кроме того, депутат считает, что появление у Украины американских истребителей F-16 никак не сможет переломить ход боевых действий. Он также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    14 ноября 2023, 12:24
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон, в частности, разъясняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее смогут проводить только лица, имеющие на это право по закону. При этом они должны будут следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, передает  ТАСС.

    Также вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Снимать там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

    Документ устанавливает, что на заседания избиркомов будут допущены только работающие на основании трудового договора представители СМИ.

    Кроме того, вводится запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

    Разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.

    Закон касается также кандидатов на выборы: если у зарегистрированного кандидата появляется судимость, то от будет обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.

    Помимо этого, определяется также порядок проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья российских граждан.

    Также документ закрепляет норму о прекращении полномочий доверенных лиц кандидатов по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решения о выдвижении на выборы 2024 года.

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    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

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    14 ноября 2023, 19:05
    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев подрались между собой

    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев устроили драку после игры со «Спартаком»

    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев подрались между собой
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Нападающий футбольной команды «Локомотив» Артем Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым.

    Инцидент произошел после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком», рассказал журналист Иван Карпов. По его словам, Дзюбу не устроили неудачные действия коллеги в ходе матча. Конфликт начался на поле и продолжился в раздевалка, где уже перерос в потасовку, сообщает «Чемпионат».

    После конфликта футболистов генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко провел разговор с тренером команды Михаилом Галактионовым, где отчитал за происходящее в раздевалке.

    Отмечается, что конфликт уже улажен, футболисты помирились.

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    14 ноября 2023, 17:50
    Минфин: Из-за антироссийских санкций мир перейдет на искусственные алмазы
    Минфин: Из-за антироссийских санкций мир перейдет на искусственные алмазы
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад пытается посредством санкций создать картель на рынке алмазов, ограничения конкуренции могут привести к замещению природных камней синтетическими, это несет риски для добывающих стран, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

    По словам Моисеева, страны G7 и ЕС пытаются создать условный «Кимберлийский процесс – 2» (инициатива стран G7 и ЕС по введению прямого запрета на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих стран за счет внедрения механизма сертификации всех партий алмазов через AWDC или GIA), закрыв рынки потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний, передает РИА «Новости».

    «Искусственное же ограничение предложения алмазов на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников ввиду их отсутствия», – подчеркнул министр.

    Это вызовет краткосрочное повышение спроса на алмазы оставшихся производителей, после чего последует резкое снижение предложения и падение стоимости алмазов на фоне замещения природных камней синтетическими, считает Моисеев. По мнению министра, итогом станет политика ценовой конкуренции на выживание и поставит всех участников рынка алмазов в уязвимое положение.

    «Ответственные участники отрасли от добычи до огранки и производства ювелирных украшений в очень короткое время рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки – жизненно важную для социально-экономического развития целых регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.

    Коментарии (23)
    14 ноября 2023, 18:56
    Нидерландская Yandex N.V. заявила о готовности продать все свои активы в России
    Нидерландская Yandex N.V. заявила о готовности продать все свои активы в России
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Головная компания российского «Яндекса» – нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность продать все свои российские активы за один раз, сообщает агентство Reuters.

    Речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании, передает ТАСС.

    Компания сообщала о выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского «Яндекса» – Yandex N.V. планирует выйти из числа акционеров, поменяв название.

    Коментарии (36)
    14 ноября 2023, 12:39
    В Кремле отреагировали на решение Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ

    В Кремле выразили сожаление из-за решения Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ в Минске

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль сожалеет о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле понимают, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства, передает ТАСС.

    «Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Пашинян уже предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не примет участия на заседании ОДКБ.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    14 ноября 2023, 19:26
    Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами

    Зампред Госдумы Толстой предложил лишить не знающих русский язык мигрантов работы в России

    Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Граждане стран, где русский язык не является государственным, не должны работать водителями, продавцами и курьерами в России, заявил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

    На слушаниях в Совете Федерации Толстой поднял вопрос обучения русскому языку в странах постсоветского пространства, отметив, что в этих республиках отдают предпочтение изучению английского и пытаются вытеснить русскую речь национальными языками.

    Он отметил, что российская сторона могла бы законодательно повлиять на эту ситуацию, запретив иностранцам работать в сфере услуг в России. «Если русский язык не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать у нас в публичных местах – водителями, продавцами, курьерами. Такие меры поэтапно ситуацию исправляют», – приводятся слова Толстого в сообщении на сайте Госдумы.

    Он пояснил,  что многие в России считают, что мягкая сила – это когда «мы просто улыбаемся и открываем везде наши прекрасные русские учебные заведения, призывая на работу тех, кто еще способен преподавать русский язык в республиках». «Часть мягкой силы – в ограничениях, которые должны быть наложены на определенные вещи», – заявил Петр Толстой.

    Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал выделить деньги из бюджета на обучение детей мигрантов русскому.

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    14 ноября 2023, 15:07
    Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

    Вяльбе считает, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

    Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и высший состав организации не могут говорить о готовности допустить до Олимпийских игр все страны без исключения, но со временем они на коленях будут умолять россиян вернуться, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на выставке-форуме «Россия» в Москве.

    По ее словам, то, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут такие же повторенные слова, он может сказать что-то свое, что-то новое придумать, передает ТАСС.

    Вяльбе добавила, что последнее заявление было о том, что он не очень рад, что мы проводим турниры, а это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям, которые уже существуют давно.

    «Мое глубокое убеждение, что Бах, да и не только он, но и высший состав МОК, не имеют права сказать то, что они хотели бы сказать. Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию – и они отменили. Но ничего, подождем, они сами приползут на коленях, еще умолять будут», – добавила Вяльбе.

    По ее словам, МОК пытается усидеть на двух стульях, заявляя о политической нейтральности в спорте.

    Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что «спорт не может находиться вне политики, но должен быть политически нейтрален». «Как вы это понимаете? Вне политики, но нейтрален. Так или в политике, или вне политики. Все хотят усидеть на двух, на трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, придумать новую бумажку. За последние три-четыре года они уже 25 поправок в хартию МОК внесли. Это нормально что ли?» – сказала Вяльбе.

    Напомним, Москва прокомментировала решение МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России, назвав его примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК, и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.

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    Запад рано хоронит новый российский СПГ-проект

    Западная пресса уверяет, что никто не посмеет покупать газ с нового российского завода «Арктик СПГ-2» из-за страха попасть под американские санкции. Однако хоронить российский проект рано. Как Россия может обойти новые санкции США? Почему в случае с СПГ это сделать сложнее, чем с нефтью? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

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    Прогулом саммита ОДКБ Пашинян подыгрывает Турции

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посетить заседание лидеров стран ОДКБ в Минске. До этого он также отказался посетить саммит СНГ. На фоне отдаления от важнейших институтов сотрудничества на постсоветском пространстве, Ереван наращивает связи с Евросоюзом. Чем обернется для Армении этот геополитический разворот? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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