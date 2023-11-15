В Минпромторге предложили отрегулировать деятельность маркетплейсов

По мнению Кузнецова, рынок маркетплейсов не в состоянии самостоятельно регулировать ситуацию, поэтому Минпромторг должен вмешаться.

«…Говорят, что нам не нужно вмешиваться, рынок все отрегулирует. Но рынок, к сожалению, сам это не может сделать, поэтому придется здесь взяться за дело нам», – передает РИА «Новости» слова чиновника.

Кузнецов обратил внимание на то, что рынок маркетплейсов с оборотом в несколько триллионов рублей на текущий момент не имеет твердых правил работы, поэтому в электронной коммерции прежде всего страдают продавцы, вынужденные постоянно подстраиваться под новые условия договора.

«…Никакая федеральная сеть не будет менять условия договора раз в неделю или раз в две недели… У маркетплейсов такое происходит часто, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им новый закон пришел, по которому они работают. Нормальная это ситуация? Я считаю, ненормальная», – заключил представитель Минпромторга.

Напомним, в октябре стало известно, что один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» решил запустить собственный маркетплейс.