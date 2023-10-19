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«Магнит» решил запустить собственный маркетплейс
«Магнит» решил запустить собственный маркетплейс на базе приобретаемого KazanExpress
Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» договорился о приобретении онлайн-площадки KazanExpress, на базе которой решено запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет», следует из сообщения ретейлера.
Уточняется, что все акции «Казаньэкспресс» планируется приобрести у «AliExpress Россия», предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда, при этом в будущем продажи будут сосредоточены на развитии кросс-бордерного бизнеса, передает ТАСС.
В компании рассказали, что «Магнит» ожидает финансирование покупки платформы за счет собственных средств ретейлера. Таким образом, в одну сделку войдет вся инфраструктура KazanExpress, а именно сама технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ, более 500 точек в 120 городах России), склады, автопарк и интеллектуальная собственность.
Также известно, что KazanExpress поменяет название и будет развиваться под брендом «Магнит Маркет», а география и число пунктов выдачи будут в несколько раз увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнит» всех форматов.
Как отметил директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит» Гюванч Донмез, на маркетплейсе будет предоставлено все необходимое – от продуктов питания до товаров для ремонта.
«Наличие собственной инфраструктуры позволит быстро нарастить присутствие в этом динамичном сегменте рынка и войти в число лидеров электронной коммерции в России», – заключил он.
«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 26 тыс. 731 магазин, расположенный в 3 тыс. 963 населенных пунктах России.
Летом для маркетплейсов и агрегаторов в России установили антимонопольные ограничения.