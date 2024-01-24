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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    23 комментария
    24 января 2024, 04:48 • Новости дня

    Россия и Япония в 2023 году снизили товарооборот на 45,3% до 9,6 млрд долларов

    Товарооборот между Россией и Японией сократился в 2023 году на 45,3% до 9,6 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Товарооборот между Россией и Японией в 2023 году снизился на 45,3% – до 1,43 трлн иен (9,6 млрд долларов), следует из опубликованной японским Минфином статистики за минувший год.

    Импорт из России в Японию в 2023 году снизился на 47,2% и составил 1,04 трлн иен (7,02 млрд долларов), а экспорт из Японии в Россию – на 34,5%, до 395,5 млрд иен (2,67 млрд долларов), подсчитал ТАСС

    Отмечается, что главной причиной снижения товарооборота между двумя государствами стали ограничительные меры, введенные японской стороной на фоне ситуации на Украине.

    При этом сокращение поставок из России нефти составило 94,8%, угля – 70,2%, сжиженного природного газа – 10,7%, фруктов – 96,7%, овощей – 48,9%, медицинских изделий – 75,6%.

    Из Японии в Россию сокращение поставок затронуло пластик (43,6%), железо (94,2%), цветные металлы (93,4%), резина (59,9%).

    При этом экспорт из Японии в Россию легковых автомобилей снизился всего на 3,7%.

    По некоторым позициям отмечается рост – так, импорт российского зерна в Японию вырос на 381,8%, а экспорт из Японии в Россию медицинских товаров и изделий на 418,8% в годовом исчислении.

    Ранее в Японии выразили опасения, что Россия окажет военную помощь Северной Корее.

    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску, словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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    22 января 2024, 22:30 • Новости дня
    Блиновскую увезли в СИЗО «Печатники»

    Блогера Елену Блиновскую после суда отправили в СИЗО №6 «Печатники» в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, направлена по решению суда в московский следственный изолятор №6 «Печатники».

    «После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО №6», –  передает ТАСС сообщение столичной прокуратуры.

    Решение о помещении Блиновской под стражу принял в понедельник Замоскворецкий суд Москвы. Председатель суда Артем Устинов объявил об удовлетворении ходатайства следствия об аресте подсудимой.

    Следствие полагает, что она нарушила ранее установленные ей ограничения в рамках избранного для нее домашнего ареста и общалась со свидетелями по делу во время вечеринки у нее дома.

    Ожидается, что защита обжалует ужесточение меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что Блиновской предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В конце декабря Блиновская подала иск против ФНС с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей.

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    22 января 2024, 14:06 • Новости дня
    Подростки из Новороссии передали данные о расположении ВС России Киеву

    В МВД зафиксировали факты передачи подростками из Новороссии данных о расположении ВС России Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии, сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

    По его словам, большую опасность представляет влияние прислужников ВСУ на подрастающее поколение в новых регионах, где неоднократно были зафиксированы факты передачи несовершеннолетними сведений о расположении российских военнослужащих, передает ТАСС.

    Колесник напомнил, что в ноябре прошлого года представитель ВСУ в переписке в Telegram уговорил 15-летнего жителя Херсонской области за деньги прислать фото военной техники – из-за этого его отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

    Кроме того, по данным представителя МВД, в Запорожской области правоохранительными органами была выявлена и пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, участники которой были завербованы в различное время в 2022 году.

    Отмечается, что участники группы причастны к покушению на жизнь военнослужащих, представителей в органах власти и общественных объединениях.

    Ранее на территории ЛНР была задержана гражданка Украины, которая передавала ВСУ данные о российских военнослужащих.

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    23 января 2024, 08:30 • Новости дня
    Владельцы белорусских госбондов направили Минску уведомление о дефолте

    Ряд владельцев белорусских госбондов направил Минску уведомление о дефолте

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд инвесторов (восемь физических лиц и пять компаний) 18 января направили на имя главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, следует из документа.

    Речь идет об облигациях Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 млн долларов, передает РБК.

    В данный момент инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.

    Напомним, в 2022 году бонды России и Белоруссии были исключены из 11 индексов S&P DJI.

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    22 января 2024, 19:11 • Новости дня
    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть

    Юрист Виноградов объяснил оплату штрафа в миллиард рублей компанией Apple

    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Компания Apple понесла заслуженное наказание за пагубное использование доминирующего положения на рынке. Если западные компании хотят вести деятельность в России, то они должны соблюдать отечественное законодательство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Вадим Виноградов. Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей.

    «Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать – отреагировала на очевидное нарушение российского законодательства. Неважно, кто переступает черту: рядовой индивидуальный предприниматель или транснациональный ИТ-гигант. Имеющиеся в стране нормы ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех», – сказал Вадим Виноградов, декан института права ВШЭ, член РОЦИТ.

    «Между тем сам факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок, и она планирует продолжать свою деятельность на территории нашей страны. Соответственно, если ты хочешь работать в РФ, то соблюдение местного законодательства должно стать твоей прямой обязанностью», – подчеркивает эксперт.

    «К сожалению, чтобы понять эту простую истину, компании пришлось потерять огромные деньги, хотя этого вполне можно было избежать. Отмечу, что произошедшее ставит аналогичные вопросы и по отношению к другим ИТ-гигантам, которые продолжают уклоняться от исполнения законодательства РФ», – поясняет собеседник.

    «Так, Google задолжала отечественным фирмам уже более 20,3 млрд рублей. Известно, что временный управляющий уже обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Судя по всему, компания будет продолжать попытки избежать выплат по обязательствам. Однако в этом случае наказание постигнет и ее, поскольку, как показала история с Apple, российский закон невозможно обмануть», – резюмирует Виноградов.

    Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей. Об этом на своем официальном сайте сообщила ФАС. Еще в 2022 году служба признала ИТ-гиганта виновным в нарушении российского законодательства. Фирма навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS использование собственных платежных инструментов.

    Правила App Store запрещали специалистам информировать клиентов внутри созданных ими программ о возможности перевода средств за пределами магазина американской компании. Apple настаивала на удалениях ссылок, оставленных разработчиками, для перехода на альтернативные интернет-ресурсы.

    Кроме того, IT-гигант сознательно изменял функционал приложений таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. При нарушении перечисленных требований Apple не допускала размещения утилиты в App Store.

    Законность штрафа ФАС в отношении американской компании еще летом признали в Верховном суде России. Ее обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Оплату необходимой суммы компания произвела еще 19 января. Все перечисленные средства поступили в бюджет РФ.

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    22 января 2024, 19:44 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия готова начать переговоры по Украине, но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима, а как преодолеть десятилетнее разграбление страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

    Как указал Лавров, после реализации целей спецоперации или военным или мирным путем все россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем и всегда сохраняет готовность к переговорам, передает ТАСС.

    Но, по его словам, только «к переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом».

    Ранее Лавров заявил, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    23 января 2024, 11:02 • Новости дня
    В Турции составили список имеющих проблемы с платежами из России компаний

    Ekonomim: Минторг Турции составил список имеющих проблемы с платежами из России компаний

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство торговли Турции составило список имеющих проблемы с платежами из России компаний, уже предпринимаются меры для устранения неполадок, пишет газета Ekonomim.

    По данным источников издания, компании, которые не могли получить свои платежи, подняли вопрос на повестку дня в Анкаре после того, как экспорт застопорился. После этого министерство торговли приняло меры и составило список компаний, имеющих проблемы с платежами, передает РИА «Новости».

    Как уточняет Ekonomim, проблема денежных переводов из России уже частично решена для турецких экспортеров текстиля. Так, оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank.

    В данный момент ожидают решения проблемы автомобильный и машиностроительный секторы.

    Ранее СМИ заявляли, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

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    22 января 2024, 22:49 • Новости дня
    Жители Кипра принесли к посольству России цветы в память о жертвах ВСУ в Донецке

    Tекст: Денис Тельманов

    Акция поминовения жертв в Донецке, погибших в результате удара вооруженных сил Украины, прошла у посольства России на Кипре в Никосии.

    «Мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших в Донецке, мы выступаем против нынешнего фашистского правления на Украине, посмотрите сколько людей, в том числе детей погибает», – заявил один из организаторов акции Карлос Касапи, передает ТАСС.

    Отмечается, что киприоты принесли к ограде российской дипмиссии белые цветы и мягкие игрушки. Были также зажжены 28 лампад по числу жертв теракта.

    «Это говорит о поддержке со стороны простых киприотов и наших соотечественников, ведь горе границ не имеет», – приводит ТАСС слова посла России на Кипре Мурата Зязикова.

    Он добавил, что Россия категорически осудила варварский удар по рынку Донецка, где погибли и были ранены десятки мирных людей.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев вооружениями Запада методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России. При этом российский министр отметил, что «торговцев смертью» это не смущает и большая часть стран – членов ЕС продолжают выполнять приказы США, поставляя оружие Киеву.

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка утром 21 января. Погибли 27 человек, 25 получили ранения.



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    23 января 2024, 00:19 • Новости дня
    В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

    Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в Петербурге в возрасте 51 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) умер в Петербурге в возрасте 51 года.

    «Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», – передает ТАСС сообщение редактора портала «Культура Петербурга» Кирилла Рейна в его блоге.

    Причины смерти музыканта не раскрываются. Отмечается, что помимо исполнения песен, Ефременко был автором текстов.

    Marksheider Kunst был образована в 1992 году студентами Горного университета и одними из первых начала исполнять музыку в стиле ска, румбы, афробит и сальсы. Песни группы звучат во многих фильмах, в частности «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе – 2».

    Ранее сообщалось, что в Одессе умер от остановки сердца актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», литератор и драматург Евгений Хаит.

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    24 января 2024, 04:41 • Новости дня
    Мебельная фабрика загорелась в Челябинской области

    В Челябинской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара достигла 3,6 кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области

    По данным МЧС России, площадь возгорания достигла 3,6  тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что горит кровля мебельной фабрики, расположенной в двух километрах от поселка Батуринский.

    На месте работают пожарные расчеты.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге сгорел склад Wildberries, площадь возгорания составила 50 тыс. кв. метров.


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    23 января 2024, 09:21 • Новости дня
    В Японии выразили опасения, что Россия окажет военную помощь Северной Корее

    Глава МИД Японии Еко Камикава заявила, что Москва может оказать военную помощь Пхеньяну

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может оказать Северной Корее военную помощь, Япония с обеспокоенностью следит за развитием событий, заявила глава МИД Японии Еко Камикава.

    По ее словам, в Японии обеспокоены тем, как развиваются отношения Москвы и Пхеньяна, напомнив, что любая торговля вооружениями с КНДР является нарушением резолюций Совбеза ООН, передает ТАСС.

    Отмечается, что Еко Камикава не стала комментировать перспективы визита в КНДР президента Владимира Путина. Аналогичную позицию ранее занял и генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    Напомним, Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече в январе в первую очередь обсудили развитие двусторонних отношений между странами.

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    22 января 2024, 18:56 • Новости дня
    Лавров: Запад мешает мирному урегулированию на Украине

    Лавров: Запад мешает мирному урегулированию на Украине, а Киев находится «в агонии»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Большинство экспертов осознают, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

    Как указал Лавров, в настоящее время большинству неангажированных экспертов очевидно, что главным фактором, который препятствует поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка со стороны Запада киевского режима, несмотря на его очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России или, «как стали говорить в последнее время, хотя бы по ослаблению моей страны», передает ТАСС.

    По его словам, сейчас реальность такая, что, несмотря на полный провал украинских военных, «западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния».

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».

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    22 января 2024, 22:37 • Новости дня
    Из-за непогоды в Петербурге 15 самолетов ушли на запасные аэродромы

    В аэропорту Пулково из-за непогоды 15 самолетов в Петербурге ушли на запасные аэродромы

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за сильного бокового ветра в Петербурге 15 самолетов, летевших в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы, сообщает Росавиация.

    «В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково сильный порывистый боковой ветер... На 21:30 мск 15 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно ушли на запасные аэродромы», – приводит ТАСС сообщение авиационного ведомства.

    Агентство отмечает, что администрация губернатора продлила желтый уровень погодной опасности до 13:00 23 января. Причиной стал сильный ветер с порывами до 15–18 м/с и гололедно-изморозевые отложения с налипанием мокрого снега.

    Из-за непогоды отменили запланированную разводку мостов для прохода двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января.

    Ранее сообщалось, что на трассе М-12 «Восток» на время перекрыли движение из-за непогоды.

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    23 января 2024, 03:41 • Новости дня
    Лавров в Нью-Йорке обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и Красном море

    Глава МИД России Сергей Лавров в Нью-Йорке обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и Красном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров на полях ООН в Нью-Йорке высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и выразили обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, сообщает МИД России.

    «Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для оказания гуманитарного содействия жителям анклава. Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним государств против Йемена», – передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что стороны «вновь подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Устава ООН, включая невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета, а также территориальной целостности друг друга во всей ее полноте».

    Кроме того, была подчеркнута «обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного практического взаимодействия во всех приоритетных областях».

    Лавров находится в Нью-Йорке для очного участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

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