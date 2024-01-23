Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.16 комментариев
В России разработали три вида защитных бункеров для СВО
В России разработали и готовят к госиспытания три вида защитных бункеров для зоны СВО
Линейка новейших фортификационных сооружений для защиты личного состава Вооруженных сил РФ от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет государственные испытания, сообщил директор компании-разработчика.
«Разработаны и производятся три вида фортификационных сооружений для зоны спецоперации: бункер на отделение, бункер на взвод, а также бункер-убежище. В ближайшем будущем планируется провести государственные испытания укрытий совместно с заказчиком в лице Минобороны РФ и военным представительством ВС РФ», – приводит ТАСС заявление директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова.
По его словам, размер убежищ составляет от 2,5 м до 6 м, вес – от 1,4 до 2,5 тонн.
В ходе госиспытаний бункеры будут протестированы на осколочно-фугасное воздействие.
«Убежища закопают в грунт, по особой методике на определенном расстоянии будет размещен заряд, произведен подрыв, а далее оценено воздействие на сооружение», – рассказал Девятилов процедуру испытаний.
Ранее сообщалось, что система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины ВСУ в пять-шесть раз. В течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.