В России разработали три вида защитных бункеров для СВО

В России разработали и готовят к госиспытания три вида защитных бункеров для зоны СВО

Tекст: Денис Тельманов

«Разработаны и производятся три вида фортификационных сооружений для зоны спецоперации: бункер на отделение, бункер на взвод, а также бункер-убежище. В ближайшем будущем планируется провести государственные испытания укрытий совместно с заказчиком в лице Минобороны РФ и военным представительством ВС РФ», – приводит ТАСС заявление директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова.



По его словам, размер убежищ составляет от 2,5 м до 6 м, вес – от 1,4 до 2,5 тонн.

В ходе госиспытаний бункеры будут протестированы на осколочно-фугасное воздействие.

«Убежища закопают в грунт, по особой методике на определенном расстоянии будет размещен заряд, произведен подрыв, а далее оценено воздействие на сооружение», – рассказал Девятилов процедуру испытаний.

Ранее сообщалось, что система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины ВСУ в пять-шесть раз. В течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.