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    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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    23 января 2024, 03:54 • Новости дня

    В России разработали три вида защитных бункеров для СВО

    В России разработали и готовят к госиспытания три вида защитных бункеров для зоны СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка новейших фортификационных сооружений для защиты личного состава Вооруженных сил РФ от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет государственные испытания, сообщил директор компании-разработчика.

    «Разработаны и производятся три вида фортификационных сооружений для зоны спецоперации: бункер на отделение, бункер на взвод, а также бункер-убежище. В ближайшем будущем планируется провести государственные испытания укрытий совместно с заказчиком в лице Минобороны РФ и военным представительством ВС РФ», – приводит ТАСС заявление директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова.

    По его словам, размер убежищ составляет от 2,5 м до 6 м, вес – от 1,4 до 2,5 тонн.

    В ходе госиспытаний бункеры будут протестированы на осколочно-фугасное воздействие.

    «Убежища закопают в грунт, по особой методике на определенном расстоянии будет размещен заряд, произведен подрыв, а далее оценено воздействие на сооружение», – рассказал Девятилов процедуру испытаний.

    Ранее сообщалось, что система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины ВСУ в пять-шесть раз. В течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    20 января 2024, 07:22 • Новости дня
    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    США провели вторые тестовые испытания стратегического стелс бомбардировщика B-21 Raider

    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США провели второй тестовый полет стратегического стелс бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, сообщила представитель ВВС США Энн Стефанек.

    «Могу подтвердить, что B-21 совершил полёт 17 января», – приводит ее слова RT со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

    Отмечается, что другой информации армия США не предоставила «по соображениями безопасности».

    Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. По словам представителя ВВС, испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров».

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    20 января 2024, 05:46 • Новости дня
    Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

    Ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

    Tекст: Денис Тельманов

    Ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, заявили в Минобороны России.

    «Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт», – приводит RT сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что украинский опорный пункт удалось найти благодаря беспилотнику, передавшему координаты, по которым ударили артиллерия и FPV-дроны, после чего штурмовики перешли к зачистке местности.

    Ранее сообщалось, что группировка российских войск «Запад» отразила четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 30 человек и три пикапа.

    Кроме того, российский расчет САУ «Мста-С» уничтожил два украинских танка Т-64, а расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ.

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    20 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без США за несколько недель

    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без помощи США за несколько недель

    Tекст: Денис Тельманов

    В случае, если Конгресс США не одобрит выделение Киеву помощи, Украина проиграет в конфликте с Россией за несколько недель, заявили помощники президента США Джо Байдена.

    «Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель», – передает RT со ссылкой на NBC News. 

    Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев нуждается в любых видах вооружений, даже в «самых примитивных».




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    20 января 2024, 07:38 • Новости дня
    Минобороны России: В Брянской области ПВО сбила украинский дрон

    Минобороны России сообщило об уничтожении системой ПВО украинского дрона в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны российских войск сбили дрон Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

    «20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ села в Брянской области повреждены четыре жилых дома. Кроме того, пострадал остановочный павильон и торговый объект.

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    20 января 2024, 04:35 • Новости дня
    Численность британской армии за десять лет может сократиться на треть

    Численность британской армии за ближайшие десять лет может сократиться на треть

    Tекст: Денис Тельманов

    Численность Сухопутных сил Великобритании за ближайшие 10 лет может сократиться почти на треть – такие оценки приводит газета The Times.

    При сохранении нынешних темпов сокращения численность армии Британии к 2026 году может снизиться до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США, а к 2034 в британской армии может остаться только 52 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на газету.

    По данным газеты, союзники Британии уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, а также отмечают изношенность военной техники.

    Отставной американский генерал заявил газете, что возможности британской армии в последние несколько десятилетий сокращались и сегодня «важнейший союзник США» «уже совсем не тот, каким был».

    Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд заявил, что если Британия не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе

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    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про возвращение Аляски

    Медведев с юмором прокомментировал слова представителя Госдепа про возвращение Аляски России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    20 января 2024, 06:14 • Новости дня
    Ка-52 уничтожил технику и военнослужащих ВСУ на сватовско-кременском направлении

    Вертолет Ка-52 используя рельеф местности уничтожил технику и живую силу ВСУ на сватовско-кременском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние, с кабрирования выпустил авиационные средства поражения, затем выполнил противоракетный маневр и вернулся на аэродром базирования, приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомстсва.

    Отмечается, что все цели были успешно поражены.

    Ранее сообщалось, что ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском.

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    20 января 2024, 05:03 • Новости дня
    Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ под Купянском

    Группировка российских войск «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская группировка войск «Запад» отразила на купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    «Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», – приводит слова Зыбинского ТАСС.

    По его словам, потери противника составили до 30 человек и три пикапа. Кроме того, российский расчет САУ «Мста-С» уничтожил два украинских танка Т-64, а расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Зыбинский.

    Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Горловки ВСУ ранены три мирных жителя. От украинских ударов повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон «Квартал 245».

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    22 января 2024, 09:28 • Новости дня
    МИД: «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

    МИД: Постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношении стратегического комплекса «Сармат», который в 2024 году будет поставлен на боевое дежурство, соблюдались механизмы, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия, как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, продолжает четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Постановка «Сармата» на боевое дежурство, по его словам, не меняет стратегического уравнения, передает РИА «Новости».

    Российские стратегические ядерные силы Рябков назвал «дышащим организмом». Он отметил, что их состав обновляется не только благодаря включению новых систем, но также и в результате постепенного снятия с вооружения старых комплексов.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что завершение работ по постановке на дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» – приоритетная задача на 2024 год.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    22 января 2024, 11:55 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» решил продвигать в мире подвозящие боеприпасы беспилотники

    «Рособоронэкспорт» начнет продвигать в мире подвозящие боеприпасы российские беспилотники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АО «Рособоронэкспорт» начнет продвигать на мировом рынке беспилотные средства подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а также роботов разведки, сообщили в пресс-службе спецэкспортера в преддверии международной выставки и конференции беспилотных систем UMEX 2024.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Рособоронэкспорт» присутствует во всех средах беспилотного сегмента, наземные системы включают в себя робототехнические комплексы разминирования и роботизированные боевые машины, в ближайшей перспективе начнется продвижение роботов разведки и огневой поддержки, а также беспилотных средств подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, передает ТАСС.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке. По его словам, в водной среде в 2023 году стартовало продвижение автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», который вызвал большой интерес у партнеров, имеющих выход к морю.

    Он напомнил, «Рособоронэкспорт» успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30» и «Орион-Э», барражирующий боеприпас «Куб-Э», ведет активную работу с российскими производителями по выводу на рынок образцов, модернизированных с учетом обратной связи с поля боя, а также новых продуктов.

    Напомним, в августе Михеев рассказал, что российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе «Куб», разведывательные БЛА «Орион» и противотанковые комплексы «Корнет», сегодня занимают топовые позиции в продажах «Рособоронэкспорта».

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    22 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в армии

    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о поставке некачественной одежды в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Печерский районный суд Киева арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для украинской армии.

    Для выхода под залог ему придется выплатить 500 млн гривен (более 13 млн долларов), однако, по словам адвокатов, он не может внести такую сумму, поскольку все его счета заблокированы, передает ТАСС.

    При этом сторона защиты просила отправить Романа Гринкевича под круглосуточный домашний арест,

    Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о задержании пятого подозреваемого, предположительно Романа Гринкевича, в Одессе при попытке покинуть страну.

    Дело против его отца, Игоря Гринкевича было открыто Госбюро расследований (ГБР) Украины, он был задержан 29 декабря 2023 года.

    По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен (39,3 млн долларов), но были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа.

    Ранее сообщалось, что на Украине задержан сын бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в Минобороны страны

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    22 января 2024, 23:30 • Новости дня
    В больницах Донецка остаются 20 пострадавших от украинского обстрела

    Tекст: Денис Тельманов

    В больницах остаются 20 пострадавших от артиллерийского обстрела Донецка Вооруженными силами Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Одна женщина находится в тяжелом состоянии... два человека, скажем так, идут на поправку. Остальные средней степени тяжести. К сожалению, там есть повреждения – конечности, достаточно серьезно», – передает слова Пушилина ТАСС.

    Он уточнил, что обстрел украинские войска вели со стороны Курахово из орудий западного производства калибром 155 мм неизбирательными снарядами, осколки которых «летят по всем направлениям».

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка утром 21 января. Погибли 27 человек, 25 получили ранения.

    Ранее сообщалось, что акция поминовения жертв в Донецке прошла у посольства России на Кипре в Никосии. Киприоты принесли к ограде российской дипмиссии белые цветы и мягкие игрушки. Были также зажжены 28 лампад по числу жертв теракта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев вооружениями Запада методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России. При этом российский министр отметил, что «торговцев смертью» это не смущает и большая часть стран – членов ЕС продолжают выполнять приказы США, поставляя оружие Киеву.


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    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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