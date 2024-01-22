Канделаки пригласили в Казахстан после слов про русский язык

Tекст: Ольга Никитина

Смадияров выразил сожаление тем, что «наши соседи, наши друзья мало знают о нас». Информацию о вытеснении русского языка в Казахстане он назвал «недостоверной» и посоветовал Канделаки приехать в республику, передает РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства республики уточнил, что Канделаки пока не внесена в список иностранных граждан, которые отзывались о стране негативно и которым запрещен въезд. При этом он не смог сказать определенно, сможет ли телеведущая посетить страну. «Возможно, войдет, возможно и нет», – сказал он, выразив сомнения тем, что Канделаки соберется в Казахстан.

Списки лиц, которым запрещен въезд в страну, он назвал внутренним делом Казахстана. По его словам, мера в виде запрета на посещение страны принимается «в случае необходимости». «Допустим, если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его к себе домой. Вот и мы не запустим», – сказал Смадияров.

Ранее Смадияров заявлял, что если Канделаки захочет приехать в Казахстан, «то ее не запустят».