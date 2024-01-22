СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
В Москве арестовали двух глав отделений технадзора ОГИБДД
В столице под стражу поместили руководителей отделений технадзора ОГИБДД УВД по Юго-Восточному и Южному округам ГУ МВД по Москве, сообщили в Тверском суде города.
Начальника отделения технадзора ОГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве А.Н. Лесникова и начальника отделения технадзора ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД по Москве А.В. Шувалова поместили под арест, сообщили в суде ТАСС.
Им предъявили обвинение в получении взятки. Их арестовали до 16 марта.