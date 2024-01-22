В Москве арестовали двух глав отделений технадзора ОГИБДД

Стала известна причина перекрытия Босфора

Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.

По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.

Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.