Стоматолог описала требующую неотложного лечения зубную боль

Стоматолог Кадькалова объяснила, при какой зубной боли следует срочно обращаться к врачу

Tекст: Ольга Никитина

Кадькалова в эфире радио Sputnik сообщила, что, вероятнее всего, это пульпит – воспаление сосудисто-нервного пучка зуба. Если такую боль, которая также может возникать ночью, терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс.

Кратковременная боль от мороженого или холодной воды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом, показаться врачу в таком случае следует не позднее чем через неделю.

Регулярные профилактические осмотры, как подчеркнула специалист, снижают риск появления сильной зубной боли и больших затрат на лечение.