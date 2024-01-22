В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?53 комментария
Стоматолог описала требующую неотложного лечения зубную боль
Стоматолог Кадькалова объяснила, при какой зубной боли следует срочно обращаться к врачу
Срочного обращения к стоматологу требует ситуация, когда при воздействии холодного или горячего возникает острая, резкая боль в зубе, которая не проходит в течение 30 секунд, сообщила стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова.
Кадькалова в эфире радио Sputnik сообщила, что, вероятнее всего, это пульпит – воспаление сосудисто-нервного пучка зуба. Если такую боль, которая также может возникать ночью, терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс.
Кратковременная боль от мороженого или холодной воды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом, показаться врачу в таком случае следует не позднее чем через неделю.
Регулярные профилактические осмотры, как подчеркнула специалист, снижают риск появления сильной зубной боли и больших затрат на лечение.