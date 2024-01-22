В России начали строить арктический контейнеровоз для Северного морского пути

Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ

Военный эксперт Дандыкин заявил, что в украинской армии женщины могут быть очень жестокие

Tекст: Вера Басилая

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время в украинской армии почти 43 тыс. женщин, и это число будет увеличиваться. Дандыкин указал на разницу между санитарками из медицинской службы, в том числе из батальонного звена, и женщинами, которые сознательно взяли в руки оружие. По его словам, во втором случае уже действует принцип: если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя, пишет «Московский комсомолец».

Военный отметил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУв женскую роту попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которым не чужда жестокость. Дандыкин рассказал, что во время его командировок на Северный Кавказ, была снайпер из Самары, приехавшая заработать себе на свадьбу. По его словам, она «положила 17 наших ребят».

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.