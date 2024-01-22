В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?46 комментариев
В России начали строить арктический контейнеровоз для Северного морского пути
Арктический контернейровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути построят для СП «Росатома» и DP World
Контейнеровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути планируется построить для совместного предприятия Росатома и эмиратской DP World, сообщил специальный представитель российской атомной госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
Задача совместного предприятия – создать контейнерные портовые мощности, между которыми, будет курсировать судно высокого арктического класса, контейнеровоз, передает РИА «Новости».
По словам Панова, сейчас завершено исследование по параметрам судна, грузовая база для этого проекта понятна, есть уже предварительные договоренности по загрузке этого контейнеровоза.
Росатом и DP World создали совместное предприятие «Международная контейнерная логистика» для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути осенью 2023 года. СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера).