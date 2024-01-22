В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?38 комментариев
Бастрыкин запросил доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о расследовании уголовного дела по факту крушения в Афганистане летевшего в Россию самолета Falcon 10.
В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что Бастрыкин ждет от Выменца доклада о расследования дела по крушению самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту.
Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.