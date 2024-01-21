В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?11 комментариев
Около Крыма заметили самолет ВМС США во время попытки удара ВСУ
Принадлежащий ВМС США самолет курсировал около западного побережья Крыма во время попытки авиаудара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из данных портала Flightradar24.
По информации портала, неизвестный самолет, который принадлежит ВМС США, «нарезал круги» примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова, передает ТАСС.
Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.
Приблизительно в течение 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги».
Ранее дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам России.