Около Крыма заметили самолет ВМС США во время попытки удара ВСУ

Tекст: Валентина Григоренко

По информации портала, неизвестный самолет, который принадлежит ВМС США, «нарезал круги» примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова, передает ТАСС.

Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.

Приблизительно в течение 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги».

Ранее дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам России.