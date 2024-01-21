День спорта и туризма прошел в рамках выставки «Россия» на ВДНХ

Tекст: Ольга Иванова

На пленарном заседании выступили вице-премьер Дмитрий Чернышенко министр экономического развития России Максим Решетников, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, член экспертного совета при Правительстве России, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, представители бизнес-структур.

«Россия всегда была и остается пионером в создании новых форматов соревнований. Мы продолжим и дальше развивать национальную систему спорта, создавать условия для массового спорта и спорта высших достижений и уверены, что спорт есть и будет нормой жизни каждого россиянина», – рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

В 2024 году Россия организует Игры Будущего и Игры БРИКС, которые пройдут в Казани, Дети Азии в Якутске, Дети Приморья во Владивостоке, Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге. В пяти регионах страны пройдет Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших.

На стенде «Спорт для каждого» свою программу представила Федерация спортивной акробатики. Чемпионы мира и Европы показали сложнейшие трюки и полеты в воздухе, главный тренер сборной команды провел показательную тренировку для всех желающих. Активные участники викторины получили призы от компаний Росатом и Роснефть, «Спортмастер», «МВ Barbell», «Заряд» и «ЦСТ» - партнеров Дня спорта и туризма на выставке «Россия».

В рамках Дня спорта и туризма заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание «Спорт и туризм. Синергия развития».

На пленарном заседании вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о стратегической связи сфер спорта и туризма.

«Синергия туризма и спорта влияет на создание новых точек притяжения, развитие регионов и здоровье граждан. Спортсооружения становятся точками притяжения для крупных событийных мероприятий и драйверами развития массового туризма, а объекты туринфраструктуры становятся местами для проведения спортивных сборов. Туризм формирует спрос на продукцию и услуги множества других отраслей – транспорт, ЖКХ, общепит, культура, строительство. Есть определенная магия цифр, если посмотреть на данные Минэкономразвития и Минспорта: по итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку уровня доковидного 2019 года – это свыше 75 млн человек. Это практически совпадает с количеством занимающихся спортом в нашей стране – 77 млн человек. Важно продолжить достижение всех целей, поставленных Президентом России, и обеспечить независимость и технологический суверенитет нашей страны», – сказал Чернышенко.

Решетников в свою очередь сообщил, что «Минэкономразвития при разработке мер поддержки отрасли ориентируется, в том числе, на растущий интерес туристов к спорту и здоровому образу жизни. С помощью механизма особых экономических зон развиваются крупнейшие горнолыжные курорты страны, а программу льготного кредитования в рамках нацпроекта по туризму теперь можно использовать для развития инфраструктуры горнолыжных комплексов».

Россияне все чаще путешествуют по стране. За 11 месяцев 2023 года прирост +20% турпоездок или на 12 млн человек. Расширяется и география поездок. Северный Кавказ показал прирост турпоездок в 2 раза выше среднероссийских.

Генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил особое внимание государства к развитию Северного Кавказа.

«На «Эльбрус» вслед за создаваемой нами инфраструктурой пришли крупные инвесторы, летний турпоток на курорты становится сравним с зимним, активно строим новые точки притяжения - морской курорт на Каспии, горнолыжные «Ведучи» и «Мамисон» в Чечне и Северной Осетии. Можно с уверенностью сказать, что меры господдержки отрасли туризма и спорта уже выливаются в рост турпотока, развитие малого бизнеса на местах, а значит, и повышение качества жизни людей», – сказал Юмшанов.

Цели на 2030 год, поставленные президентом России Владимиром Путиным: 140 млн туристических поездок и более 105 млн человек, регулярно занимающихся спортом и физической культурой.