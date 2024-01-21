В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?0 комментариев
Склад загорелся на площади 1,5 тыс. квадратных метров во Владимирской области
МЧС: Административно-складское здание горит во Владимирской области на 1,5 тыс. «квадратах»
Административно-складское здание горит в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, пожар локализован на площади 1,5 тыс. квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону.
По сообщению ведомства, в Гусь-Хрустальном пожарные локализовали на площади на 1,5 тыс. квадратных метров пожар в административно-складском здание, передает РИА «Новости».
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Ранее в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров.