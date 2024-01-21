Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
Аграрии юга России прокомментировали сообщения о дефиците семян томатов
Аграрии юга России опровергли сообщения о дефиците семян томатов в Астраханской области
Ситуация с запасом семян в Астраханской области стабильная, на сегодняшний день обеспечено до 70% от общей потребности в семенах овощей, закупка семенного материала продолжается, сообщили в правительстве Астраханской области.
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области активно работает с отечественными компаниями, чтобы уменьшить зависимость от иностранных семян, а также популяризировать сорта, выведенные российскими селекционерами, следует из сообщения администрации губернатора региона.
Минсельхоз России заявил, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года, продолжается подготовка и закупка семенного материала, передает ТАСС.
Также в министерстве отметили, что особый акцент будет сделан на использовании в предстоящей посевной кампании достижений отечественной селекции.
По словам члена правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирины Мурашовой, подготовка и закупка семенного материала будет в активной фазе до конца марта. По прогнозам, ожидается хороший урожай, который удовлетворит потребности не только россиян, но и отправится на экспорт.
Уверена в плановом старте полевых работ сезона 2024 года и крупнейшая в России компания по выращиванию томатов и изготовлению томатной пасты ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский».
Генеральный директор предприятия Михаил Зайцев заявил, что на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов, работа будет продолжаться и завершится к началу посевной.
Он отметил, что компания проводит постоянную работу в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом России по преодолению возможных рисков.
Ранее издание РБК писало, что два крупных региона Астраханская и Волгоградская области столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты.