Аграрии юга России прокомментировали сообщения о дефиците семян томатов

Аграрии юга России опровергли сообщения о дефиците семян томатов в Астраханской области

Tекст: Вера Басилая

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области активно работает с отечественными компаниями, чтобы уменьшить зависимость от иностранных семян, а также популяризировать сорта, выведенные российскими селекционерами, следует из сообщения администрации губернатора региона.

Минсельхоз России заявил, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года, продолжается подготовка и закупка семенного материала, передает ТАСС.

Также в министерстве отметили, что особый акцент будет сделан на использовании в предстоящей посевной кампании достижений отечественной селекции.

По словам члена правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирины Мурашовой, подготовка и закупка семенного материала будет в активной фазе до конца марта. По прогнозам, ожидается хороший урожай, который удовлетворит потребности не только россиян, но и отправится на экспорт.

Уверена в плановом старте полевых работ сезона 2024 года и крупнейшая в России компания по выращиванию томатов и изготовлению томатной пасты ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский».

Генеральный директор предприятия Михаил Зайцев заявил, что на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов, работа будет продолжаться и завершится к началу посевной.

Он отметил, что компания проводит постоянную работу в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом России по преодолению возможных рисков.

Ранее издание РБК писало, что два крупных региона Астраханская и Волгоградская области столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты.