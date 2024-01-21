Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
Актер из «Чикатило» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине
Актер из «Чикатило» и «Склифосовский» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине
Скончался российский актер кино, сериалов и артист озвучания Алексей Сдобнов, ему было 57 лет, сообщила продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.
Продюсер сообщила, что артист «Алексей не доехал домой» и умер в машине еще в ночь с 12 на 13 января, прощание прошло в Люберцах, пишет «Российская газета».
Бывшая супруга актера Виктория Маргелова сообщила, что артист страдал от проблем с сердцем, отмечает РЕН ТВ.
Алексей Сдобнов окончил Московский государственный институт культуры. Снимался в фильмах: «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Беспринципные», «Чикатило. Финальный сезон».