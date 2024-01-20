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    Зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении»
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных
    Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
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    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    59 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    15 комментариев
    20 января 2024, 22:45 • Новости дня

    Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в результате массового ДТП в Саратовской области увеличилось до трех человек, скончался водитель минивэна, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

    В сообщении в Telegram-канале регионального ГИБДД сообщается о смерти водителя минивэна. В ведомстве уточнили, что, помимо водителя, погибли два его пассажира, а еще шесть пассажиров получили травмы.

    Между тем, источник в экстренных службах сообщил, что погибшие и пострадавшие в ДТП являлись гражданами Таджикистана.

    Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Федоровском районе неподалеку от села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая «Газель».

    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    20 января 2024, 10:50 • Новости дня
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кота Твикса, которого проводница поезда выбросила на улицу, приняв за бездомного, нашли мертвым, сообщили волонтеры.

    По словам волонтера Ольги Кудряшевой, кота нашли на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили, передает РИА «Новости».

    Напомним, проводник РЖД выбросила из поезда кота одного из пассажиров, который ехал в Петербург. Женщина приняла его за бездомное животное. Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал от РЖД провести разъяснительную работу с персоналом после инцидента.

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    20 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье

    Tекст: Кристина Цыцура

    Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

    Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».

    В четверг обнаружили останки девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили тело без головы и правой руки.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    20 января 2024, 00:53 • Новости дня
    Американская лунная миссия провалилась из-за проблем с клапаном подачи гелия

    Американская лунная миссия Peregrine провалилась из-за проблем с клапаном подачи гелия

    Американская лунная миссия провалилась из-за проблем с клапаном подачи гелия
    @ Isaac Watson/Nasa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Некорректная работа клапана подачи гелия стала причиной отключения основных двигателей лунного модуля Peregrine и досрочного завершения его экспедиции, сообщил представитель НАСА Джоэл Кернс на пресс-конференции в четверг.

    «Клапан между гелием с окислителем сработал некорректно и совершил выброс гелия в окислитель... Мы полагаем, что в этот момент бак треснул, что привело к катастрофической потере топлива», – приводит слова Кернса ТАСС.

    По его словам, аппарат вошел в атмосферу Земли в 00:04 мск 19 января.

    Ранее сообщалось, что американский лунный модуль Peregrine с флагом Украины на борту сгорел над Тихим океаном.

    Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила 8 января с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine.

    Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность

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    20 января 2024, 02:08 • Новости дня
    Байден взял на себя ответственность за нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году

    Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремления Джо Байдена нормализовать отношения еврейского государства с Саудовской Аравией, считает американский президент.

    «Я думаю, что одна из причин,.. по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе», – сказал Байден, выступая в Белом доме на конференции мэров американских городов, передает ТАСС.

    При этом Байден сначала оговорился и назвал ХАМАС хуситами.

    Напомним, что 7 октября 2023 года боевики радикального движения напали на участников музыкального фестиваля Nature Partyна юге Израиля. На месте нападения были обнаружены тела 260 погибших, общее число жертв со стороны Израиля превысило 700 человек, еще 240 человек попали в заложники.

    В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в ходе которой погибли свыше 24 тыс. человек, еще более 60 тыс. получили ранения.

    Ранее сообщалось, что Байден обсудил ситуацию в секторе Газа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    20 января 2024, 12:38 • Новости дня
    Захарова заявила, что Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    Захарова заявила, что Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны перестали использовать лозунг о «стратегическом поражении» России, осознав его безуспешность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, теперь девиз Запада звучит, как «Не дадим России победить», написала она в Telegram-канале.

    Представитель МИД добавила, что сейчас пиарщики на Западе думают, как сформулировать стратегию следующего этапа.

    Ранее Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов.

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    20 января 2024, 02:33 • Новости дня
    Экс-премьер Британии Джонсон: Мир нуждается в возвращении Трампа

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает, что в возвращении Дональда Трампа в Белый дом «нуждается весь мир»

    Tекст: Денис Тельманов

    Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир, заявил экс-глава британского правительства Борис Джонсон.

    «Если взглянуть на факты, то вполне можно заявить, как я это сейчас и делаю, что президентство Трампа может быть именно тем, что сейчас необходимо миру», – написал Джонсон в колонке для газеты Daily Mail, передает ТАСС.

    При этом он подчеркнул, что «ни в коем случае не умаляет достоинств» действующего президента США Джо Байдена, который «сделал много хорошего и является убежденным атлантистом и другом нашей страны».

    Джонсон призвал не демонизировать Трампа и не считать его «будущим диктатором», а трезво оценить итоги его президентства.

    Бывший британский премьер назвал экономическую политику Трампа успешной, однако выразил сомнения, что в случае победы на выборах в 2024 году он прекратит поддержку Украины.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

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    20 января 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине

    Французский политик призвал прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    @ Elmar Gubisch/Imago/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо прекратить пропаганду, призывающую людей участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик подчеркнул, что Франция должна навести порядок и не ввязываться в конфликт на Украине, а также прекратить пропаганду наемничества, передает ТАСС.

    «Срочно необходим мир», – заявил Филиппо.

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

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    20 января 2024, 17:30 • Новости дня
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадиться на левый берег.

    Ссылаясь на группировку «Днепр», Сальдо в своем Telegram-канале написал, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками на левый берег Днепра, передает ТАСС.

    Губернатор Херсонской области отметил, что за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах региона ВСУ не вели активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных.

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    20 января 2024, 07:22 • Новости дня
    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    США провели вторые тестовые испытания стратегического стелс бомбардировщика B-21 Raider

    Стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил второй испытательный полет

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США провели второй тестовый полет стратегического стелс бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, сообщила представитель ВВС США Энн Стефанек.

    «Могу подтвердить, что B-21 совершил полёт 17 января», – приводит ее слова RT со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

    Отмечается, что другой информации армия США не предоставила «по соображениями безопасности».

    Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. По словам представителя ВВС, испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров».

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    20 января 2024, 17:44 • Новости дня
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    @ Cecilia Fabiano/ La Presse/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд Италии разрешил использовать на памятных мероприятиях римское приветствие, которое также применялось в фашистской Германии.

    Итальянский суд завершил пересмотр дела, связанного со скандалом 2016 года, когда несколько участников памятной акции использовали нацистское приветствие, и постановил, что вскидывание правой руки разрешено, если это действие не нацелено на восстановление фашистской партии, сообщил телеканал RAI, передает РБК.

    «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда оно создает конкретную угрозу общественному порядку», – приводит Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта.

    Отмечается, что суд постановил не считать использование такого приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях как угрозу.

    В России пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики влечет административную ответственность, а при неоднократном совершении правонарушения – уголовную.

    Ранее министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    20 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Французский министр: Страна не может запретить гражданам воевать на Украине

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить гражданам воевать на Украине

    Французский министр: Страна не может запретить гражданам воевать на Украине
    @ Geovien So/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция не может запретить своим гражданам участвовать в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

    «Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия», — сказал министр (цитата по РИА «Новости»).

    Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не относятся к французским военным институтам.

    Говоря об уничтоженных в Харькове нескольких десятков французских наемников, министр заявил, сообщение об этом призвано создать впечатление, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева участвуют французские военные, и продвигает «нарратив соучастия» Парижа в конфликте.

    Ранее сообщалось, что послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима»

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    20 января 2024, 12:59 • Новости дня
    В Бердянске обнаружили польско-украинский центр антироссийской пропаганды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полиция выявила в Бердянске работу польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала СВО, сообщили в полиции Запорожской области.

    Полиция установила, что польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова растлевало своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками из «Азова» и «Правого сектора» (запрещены на территории России – прим. ВЗГЛЯД) проводили идеологическую обработку, передает ТАСС.

    Сейчас Сухомлинов проводит онлайн-семинары, но уже из Польши.

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    20 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Концерт, посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской, должен был пройти в Доме ученых Сибирского отделения РАН, но его отменили.

    Мероприятие было запланировано на 31 марта 2024 года. Зрителей уведомили, что билеты подлежат возврату, передает РИА «Новости».

    О причинах отмены концерта не сообщается. Министерство культуры региона заявило, что не является организатором, поэтому прокомментировать отмену не может.

    Ранее концерт Лолиты отменили в Омске.

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