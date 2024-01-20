Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех человек

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале регионального ГИБДД сообщается о смерти водителя минивэна. В ведомстве уточнили, что, помимо водителя, погибли два его пассажира, а еще шесть пассажиров получили травмы.

Между тем, источник в экстренных службах сообщил, что погибшие и пострадавшие в ДТП являлись гражданами Таджикистана.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Федоровском районе неподалеку от села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая «Газель».