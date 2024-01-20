Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.5 комментариев
Число погибших в ДТП в Саратовской области возросло до трех человек
Число погибших в результате массового ДТП в Саратовской области увеличилось до трех человек, скончался водитель минивэна, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В сообщении в Telegram-канале регионального ГИБДД сообщается о смерти водителя минивэна. В ведомстве уточнили, что, помимо водителя, погибли два его пассажира, а еще шесть пассажиров получили травмы.
Между тем, источник в экстренных службах сообщил, что погибшие и пострадавшие в ДТП являлись гражданами Таджикистана.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Федоровском районе неподалеку от села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая «Газель».