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Массовое ДТП произошло в Саратовской области, есть погибшие и пострадавшие
В массовом ДТП с грузовиком на трассе в Саратовской области погибли два человека, еще восемь получили травмы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Вечером субботы в Федоровском районе неподалеку от села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая «Газель», сообщил Юрин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«В результате ДТП из минивэна 2 человека погибли и 8 пострадали, пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией», – написал чиновник.
Спасатели извлекали погибших и пострадавших с помощью гидравлического инструмента, добавил Юрин. Обстоятельства ДТП выясняются.
Накануне в Татарстане произошло ДТП с участием 50 автомобилей.