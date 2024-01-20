Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Shafaq: Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Авиационная база США Айн-аль-Асад в провинции Анбар в западной части Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщило иракское агентство Shafaq.
Пять снарядов упали около базы, сообщил Shafaq источник в органах безопасности, передает РИА «Новости». По словам собеседника агентства, ракеты были выпущены из района Аль-Багдади в Анбаре.
На прошлой неделе беспилотники атаковали базу США на северо-востоке Сирии.