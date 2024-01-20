Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
В результате израильских обстрелов лагеря беженцев в Газе погибли 20 человек
При ракетных обстрелах со стороны Израиля лагерей палестинских беженцев Аль-Бурейдж и Аль-Магази, а также района Аль-Масдар в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, сообщил телеканал Al Mayadeen.
СМИ уточняет, что бойцы группировок палестинского сопротивления ведут бои с подразделениями израильской армии в Газе. Военные продвигаются Тель-эль-Хава и Шейх-Аджлин на юго-западе города, передает ТАСС.
Столкновения с применением оружия происходят на восточной окраине лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа.
Также катарский телеканал Al Jazeera сообщает о шибели четырех человек в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев Нусейрат.
Ранее сообщалось, что жертвами ударов Израиля по городу Хан-Юнис стали четыре человека.