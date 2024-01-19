Жертвами ударов Израиля по Хан-Юнису стали четыре человека

В ходе ударов Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли четыре человека

Tекст: Денис Тельманов

В самой Газе были убиты еще два мирных жителя, несколько получили ранения после обстрела израильскими войсками жилого здания, передает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

Кроме того, сообщается об обстреле боеприпасами с белым фосфором деревни Кизан ан-Наджар к югу от Хан-Юниса.

Авиаудары были нанесены и по окрестностям больницы Абу Юсеф Аль-Наджар к востоку от Рафаха на юге сектора Газа.



Как указывает агентство, поступает и информация о том, что израильские войска взрывают жилые кварталы в городе Бани Сухейла к востоку от Хан-Юниса.

Ранее сообщалось, что мзраильская армия в четверг вечером нанесла артиллерийские удары по лагерю беженцев Джабалия, расположенном на севере сектора Газа.

По данным министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.