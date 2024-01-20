Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ.
Из документа следует, что настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру, передает РИА «Новости».
План состоит из 10 пунктов, шаги позволят прийти к миру в секторе Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, чтобы гарантировать безопасность в регионе.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске.