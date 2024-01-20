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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    20 января 2024, 00:17

    Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

    Джо Байден и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщили в Белом доме.

     «Президент Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху последние события в Израиле и Газе», – приводит ТАСС сообщение Белого дома

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что Байден и Нетаньяху говорили об усилиях, предпринимаемых для освобождения всех заложников, которых удерживает движение ХАМАС.

    «Лидеры также обсудили ситуацию в секторе Газа и переход к более точечным операциям, которые облегчат поступление в Газу больших объемов гуманитарной помощи при сохранении существенного военного давления на ХАМАС и его лидеров», – сказал Кирби.

    Он добавил, что Байден приветствовал решение израильского правительства разрешить поставлять муку для палестинского населения через порт Ашдод.

    Кирби отметил, что Байден убежден в необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Также американский президент вновь призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей при ведении боевых действий в палестинском анклаве.

    Ранее Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения.

    18 января 2024, 14:53
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израилю не следует создавать впечатления, что из-за ужасов Холокоста и страданий, перенесенных в годы Второй мировой войны, им теперь дозволено все, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что нападение на мирных граждан, участников фестиваля в Израиле, было неприемлемым и гнусным. Он напомнил, что Россия сразу же осудила произошедшее.

    В заявлениях ряда израильских чиновников, включая командующих армией, министра обороны и ряда других министров, звучали утверждения, что палестинцы якобы «не люди, а животные», отметил Лавров. Он сравнил это с заявлениями бывшего украинского руководства, в частности, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который говорил, что в Донбассе «живут нелюди». Также он напомнил о словах Зеленского о том, что жители Донбасса – «не люди, а существа». «Всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия», – подчеркнул Лавров.

    Лавров также отметил, что, как понимают на Западе, без процесса создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

    Между тем президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заявил, что Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время.

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    18 января 2024, 21:57
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    @ Yin Dongxun/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа, пишет Associated Press.

    По данным Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху отверг идею палестинской государственности и заявил, что объяснил эту позицию США, передает «Интерфакс».

    Агентство приводит слова израильского премьера о том, что властям еврейского государства «нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан», что «противоречит идее суверенитета». При этом Нетаньяху выразил мнение, что такая позиция Израиля не станет препятствием для продолжения улучшения отношений с арабскими государствами, пишет The Times of Israel.

    Он также заявил, что если Израиль прекратит войну с ХАМАС до достижения поставленных целей, это поставит под угрозу безопасность страны на поколения вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы».

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    18 января 2024, 17:23
    Харрис испугалась победы Трампа на президентских выборах

    Вице-президент США Харрис испугалась перспективы победы Трампа на президентских выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала ABC News заявила, что ее пугает перспектива победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах, запланированных на этот год.

    Харрис заявила, что она «чертовски напугана» этой перспективой, отметив, что именно по этой причине она путешествует по стране и общается с избирателями в рамках предвыборной кампании нынешнего президента Джо Байдена, сообщает ТАСС.

    Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин назвала Трампа единственным человеком, которого боится действующий президент США Джо Байден.

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    17 января 2024, 06:47
    На чехле пистолета Хантера Байдена нашли кокаин

    ABC: На чехле пистолета Хантера Байдена нашли кокаин

    На чехле пистолета Хантера Байдена нашли кокаин
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователи в 2023 году нашли на чехле, где сын президента США Хантер Байден держал пистолет, следы кокаина, утверждает телеканал ABC со ссылкой на данные прокуратуры.

    Прокуратура требует от суда отклонить просьбы Хантера Байдена о снятии с него обвинений в незаконном владении оружием, это запрещено наркозависимым, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Следователи обнаружили на чехле, где Байден-младший хранил пистолет, наркотики. Субстанцию с коричневого кожаного чехла в лаборатории ФБР определили как кокаин. Эта находка была сделана в 2023 году.

    Ранее пресса сообщала, что сын президента США посещал Белый дом летом 2023 года, после чего там обнаружили кокаин.

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    19 января 2024, 02:12
    Хуситы обстреляли американское судно в Аденском заливе

    Хуситы обстреляли американское судно Chem Ranger в Аденском заливе противокорабельными ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», – приводи слова Сариа ТАСС.

    По его словам, атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена, хуситы зафиксировали прямое попадание по судну.

    Ранее об атаке на судно у берегов Йемена сообщило ВМС Британии. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

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    18 января 2024, 22:48
    У берегов Йемена обстреляли судно

    ВМС Британии сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене», – приводит ТАСС заявление Центра.

    Отмечается, что речь идет об атаке на судно. Других деталей не приводится.

    Ранее сообщалось, что США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы). Бомбардировкам подверглись несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.

    Перед этим хуситы нанесли удар по американскому судну у берегов Йемена.

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    17 января 2024, 07:40
    Израиль начал штурм города на Западном берегу Иордана

    Al Jazeera: Израиль начал штурм города на Западном берегу Иордана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Наступление Израиля ведется с нескольких сторон, утверждает Al Jazeera, передает ТАСС.

    Отмечается, что в лагере беженцев Балата ведутся столкновения с применением стрелкового оружия и взрывных устройств. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, военные Израиля мешают работе бригад скорой помощи.

    До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что в скором времени завершится этап интенсивных боевых действий в секторе Газа.

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    18 января 2024, 20:55
    Байден: Препятствие помощи Украине в Конгрессе станет катастрофой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден заявил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины американской стороной упирается в меньшинство в Конгрессе.

    Он положительно охарактеризовал результаты прошедшей накануне встречи с американскими законодателями в Белом доме и предположил, что «подавляющее большинство членов Конгресса», в том числе «большинство республиканцев», поддерживают помощь Украине, передает ТАСС.

    «Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», – отметил Байден.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Конгресс США сумеет согласовать очередной пакет военной помощи киевскому режиму.

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    18 января 2024, 00:38
    Глава генштаба ЦАХАЛ заявил о вероятности скорого начала войны на севере страны

    Глава генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о вероятности скорого начала войны на севере страны

    Tекст: Александра Юдина

    Возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время, сообщил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

    По его словам, в Ливане наблюдается растущая готовность к боевым действиям, передает РИА «Новости».

    Также Халеви добавил, что многие из извлеченных из операций в секторе Газа уроки актуальны для боевых действий в Ливане.

    Ранее израильские военнослужащие открыли огонь по нескольким вооруженным людям в районе границы с Египтом.

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    17 января 2024, 04:13
    Трамп заявил, что США руководят дураки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки, заявил бывший глава американского государства Дональд Трамп.

    «Нами управляют дураки», – заявил Трамп перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, передает ТАСС.

    По его словам, действующий президент США Джозеф Байден – это «самый коррумпированный президент» в истории страны.

    Политик также обвинил Байдена в некомпетентности и заявил, что при нем США могут оказаться втянуты в третью мировую войну.

    Ранее Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами, объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

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    18 января 2024, 23:07
    Мексика и Чили призвали МУС расследовать преступления в Палестине

    Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд с призывом расследовать преступления в Палестине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мексика и Чили передали в Международный уголовный суд сведения о ситуации в стране с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений.

    «Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда», – приводит ТАСС заявление мексиканского МИДа.

    Отмечается, что действия Мексики и Чили вызваны «растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов».

    Также указывается, что многочисленные доклады ООН содержат сведения об инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом. При этом судебная система в Палестине, по оценкам мексиканских дипломатов, потерпела «фактический крах» и утратила возможность для самостоятельного расследования преступлений на ее территории.

    Ранее сообщалось, что Иран поддержал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.



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    19 января 2024, 08:54
    Конгресс США принял резолюцию по предотвращению шатдауна

    Tекст: Ольга Никитина

    Палата представителей Конгресса США приняла временную резолюцию, направленную на предотвращение остановки работы федерального правительства. Решение принято менее чем за двое суток до начала шатдауна.

    Теперь документ передан на подпись президенту США Джо Байдену, передает РИА «Новости».

    Перед этим резолюцию поддержал Сенат США.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Белый дом попросил несколько ведомств подготовиться к возможному шатдауну.

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    19 января 2024, 04:20
    ВОЗ заявила о вспышке гепатита А в секторе Газа

    ВОЗ: Вирусом гепатита A могут быть заражены несколько тысяч человек в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории сектора Газа подтверждено 24 случая заражения гепатитом А, еще несколько тысяч человек могут быть инфицированы этим вирусом, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса в его микроблоге.

    Глава ВОЗ отметил, что гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания.

    По словам Гебрейесуса, причиной распространения болезни в секторе Газа стали «нечеловеческие условия жизни – практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг».

    «Это позволяет гепатиту А распространяться дальше и делает среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий», – подчеркнул глава ВОЗ.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за израильских бомбардировок. По его словам, миротворцам ООН нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.

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    19 января 2024, 00:30
    Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения

    Президент США Джо Байден заявил, что до преодоления кризиса в секторе Газа еще далеко

    Tекст: Денис Тельманов

    Ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

    «До урегулирования ситуации в Газе нам еще далеко», – сказал Байден в Белом доме перед поездкой в штат Северная Каролина, передает ТАСС.

    Отмечается, что уточнять детали американский президент не стал.

    Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило, что число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.

    В палестинских профильных ведомствах и ВОЗ заявили, что с обострением конфликта на Ближнем Востоке при ударах израильской армии погибло больше палестинцев, чем за последние 15 лет.

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    19 января 2024, 01:50
    Израиль обстрелял лагерь беженцев на севере сектора Газа

    Израиль нанес удары по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия в четверг вечером нанесла артиллерийские удары по лагерю беженцев Джабалия, расположенном на севере сектора Газа.

    Об израильских ударах сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Отмечается, что информации о пострадавших и нанесенном обстрелами ущербе пока нет.

    В ответ бойцы группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима») заявили, что совершили ракетные обстрелы еврейских поселений, находящихся вблизи от границы с сектором Газа.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что до преодоления кризиса в секторе Газа еще далеко

    По данным министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.

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