Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Президент Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху последние события в Израиле и Газе», – приводит ТАСС сообщение Белого дома

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что Байден и Нетаньяху говорили об усилиях, предпринимаемых для освобождения всех заложников, которых удерживает движение ХАМАС.

«Лидеры также обсудили ситуацию в секторе Газа и переход к более точечным операциям, которые облегчат поступление в Газу больших объемов гуманитарной помощи при сохранении существенного военного давления на ХАМАС и его лидеров», – сказал Кирби.

Он добавил, что Байден приветствовал решение израильского правительства разрешить поставлять муку для палестинского населения через порт Ашдод.

Кирби отметил, что Байден убежден в необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Также американский президент вновь призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей при ведении боевых действий в палестинском анклаве.

Ранее Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения.