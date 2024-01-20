И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.26 комментариев
Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщили в Белом доме.
«Президент Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху последние события в Израиле и Газе», – приводит ТАСС сообщение Белого дома
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что Байден и Нетаньяху говорили об усилиях, предпринимаемых для освобождения всех заложников, которых удерживает движение ХАМАС.
«Лидеры также обсудили ситуацию в секторе Газа и переход к более точечным операциям, которые облегчат поступление в Газу больших объемов гуманитарной помощи при сохранении существенного военного давления на ХАМАС и его лидеров», – сказал Кирби.
Он добавил, что Байден приветствовал решение израильского правительства разрешить поставлять муку для палестинского населения через порт Ашдод.
Кирби отметил, что Байден убежден в необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Также американский президент вновь призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей при ведении боевых действий в палестинском анклаве.
Ранее Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения.