Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.0 комментариев
FT: Использование украинских хранилищ газа позволяет Европе избежать роста цен
Использование хранилищ газа на территории Украины позволяет странам Евросоюза избежать резкого роста цен на газ в этом году, сообщила британская Financial Times (FT).
Как заявила изданию представитель консалтинговой компании Argus Media Наташа Филдинг, Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа этой зимой в Центральной и Восточной Европе, передает ТАСС.
Согласно оценкам Argus Media, европейские компании начали отбирать газ из украинских хранилищ с начала ноября 2023 года в объеме 10,7 млн кубометров в сутки, а в декабре на фоне значительного похолодания этот показатель временно вырос до 26 млн кубометров в сутки, причем больше половины объемов приходилось на Польшу, а остальное – на Венгрию, Молдавию и Словакию.
Как заявила изданию старший аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Николин Бромандер, это «определенно помогло сохранить уровень запасов в европейских хранилищах около отметки в 90%». Благодаря этому снижается риск исчерпания европейских запасов газа в случае особенно сильных или продолжительных холодов. В результате цены газа на хабе TTF в Нидерландах в декабре этого года были в три раза ниже, чем годом ранее на пике энергетического кризиса. FT отмечает, что Киев предоставил в пользование западных компаний треть общих объемов своих хранилищ – около 10 млрд кубометров.