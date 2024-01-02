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Минобороны сообщило об аварийном сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области
Минобороны: Аварийный сход авиабоеприпаса произошел в Воронежской области
Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области, сообщили в Минобороны.
Согласно сообщению ведомства, около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над Петропавловкой в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, передает ТАСС.
В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях, в которых повреждены остекление, кровля и несущие конструкции.
По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.
Гусев добавил, что после окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба.
«Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области – в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», – написал Гусев.
Напомним, в апреле 2023 года Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.