Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.39 комментариев
На Украине пожаловались на проблемы с производством дронов
Глава Athlon Avia Вьюнник пожаловался на безразличие властей Украины к производству дронов
В Киеве наплевательски относятся к производству беспилотников, они неправильно формулируют свои запросы и не понимают, что может пригодиться в будущем, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник.
Вьюнник в беседе с YouTube-каналом Radio NV заявил, что только логистика может занимать до пяти-шести месяцев, а это еще не весь производственный цикл. «Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», – приводит его слова «Вечерняя Москва».
Ранее на Украине заявляли, что по FPV-дронам Россия имеет преимущество над ВСУ примерно в семь раз.