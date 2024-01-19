ВС России нанесли поражение трем штурмовым бригадам ВСУ на Запорожском направлении

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства указали, что на Запорожском направлении ВС РФ поразили в период с 13-го по 19-е января живую силу и технику 65-й, 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовую бригады, а также 15-й бригады украинской нацгвардии в районах Вербового, Малой Токмачки и Работина Запорожской области. Отмечается, что Украина потеряла на данном направлении до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

Как указали в пресс-службе, за неделю Российская армия нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», и беспилотниками. После данных действий российским военным удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтировали вооружения и технику, а также изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные БпЛА, а также ликвидированы пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов.

В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении Россия продолжала улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В сообщении говорится, что в течение недели российские солдаты отразили 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах Синьковки, Песчаного и Табаевки Харьковской области. Отмечается, что ВСУ понесли потери на данном направлении в количестве более 560 военных, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, а также уничтожено два полевых склада боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что на Краснолиманском направлении ВС России отразили 17 атак ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровой ЛНР, Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества. Отмечается, что Российская армия ликвидировала на данном направлении до 1520 украинских военных убитыми и ранеными, танк, 21 боевую бронированную машину, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии.

В ведомстве пояснили, что на Донецком направлении российские военные в течение недели отразили 15 атак ВСУ и поразили подразделения 22-й, 28-й и 93-й механизированной, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригаду теробороны в районах Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки ДНР. В сообщении уточняется, что Россия поразила более 1880 украинских военных убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР, Украина потеряла здесь до 965 военных убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

В ведомстве сообщили, что на Херсонском направлении российские военные ликвидировали до 325 украинских солдат, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии, а также в плен сдались 21 украинский военный. Отмечается, что из них 14 человек на Южно-Донецком направлении.

В сообщении говорится, что авиацией ВКС и средствами ПВО за минувшую неделю сбили шесть тактических ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу «JDAM», 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и 274 беспилотника.

Ранее в Минобороны заявили, что расчеты реактивных система залпового огня «Град» костромских десантников уничтожили живую силу ВСУ на передовых позициях в районе Артемовска.