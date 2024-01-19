Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.33 комментария
Конгресс США потребовал от министра обороны Остина выступить на слушаниях
Конгресс США потребовал от шефа Пентагона Ллойда Остина выступить на слушаниях по его госпитализации
Требование к министру оборону явиться на слушания 14 февраля для дачи показаний относительно обстоятельств его госпитализации озвучил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс.
«Ваша неготовность дать честные ответы в полном объеме свидетельствует о необходимости провести 14 февраля 2024 года слушания комитета, на которых комитет рассчитывает выслушать ваши прямые свидетельства относительно решения утаить информацию от президента, Конгресса и американского народа», – говорится в заявлении Роджерса, передает ТАСС.
По словам законодателя, Конгресс «обязан разобраться, что произошло и кто принял решение предотвратить раскрытие данных о местонахождении министра». Кроме того, Роджерс заявил, что его беспокоит отсутствие ответа на вопрос, поручал ли Остин своим подчиненным не информировать президента Соединенных Штатов Джо Байдена о своей госпитализации.
«К сожалению, это убеждает меня в том, что эта информация скрывается от Конгресса», – заключил председатель комитета.
Ранее сообщалось, что министра обороны США Остина выписали из больницы. При этом в заявлении Пентагона указывается Остин по-прежнему восстанавливается и некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно.
Напомним, у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. На протяжении нескольких дней Пентагон скрывал факт его госпитализации.